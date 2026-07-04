Laurențiu Reghecampf e un antrenor cu rezultate decente însă, nu o dată, a „reușit“ să-și strice imaginea din cauza unui comportament inadecvat sau din cauza asocierii sale cu niște personaje dubioase.

De când a ajuns în fotbalul african, în noiembrie 2024, „Reghe“ și-a relansat cariera, intrată într-un con de umbră. Mandatul de la Esperance Tunis, deși de scurtă durată, a fost o reușită pentru tehnicianul român. În acest context, îndepărtarea lui Reghecampf din funcție, după doar patru luni, a venit ca un șoc. Mai ales că, în cele 24 de partide la Esperance Tunis, românul a înregistrat doar două eșecuri și a cucerit Supercupa pe plan intern.

Când Reghecampf a fost pus pe liber, în martie 2025, suporterii lui Esperance Tunis s-au revoltat. Pentru că antrenorul făcea o treabă foarte bună la echipă. În mod cert, acest amănunt a contat acum în readucerea lui „Reghe“ pe bancă pentru startul sezonului 2026-2027. Pe scurt, numirea lui Reghecampf, la Esperance Tunis, pentru a doua oară, reprezintă o reparație morală a conducerii față de tehnicianul român.

Problema e că evenimentele din ultimele zile au însemnat o lovitură gravă pentru imaginea lui „Reghe“ în fotbalul african.

Sudanezii îl distrug pe Reghecampf: „Departe de normele profesionalismului“

Numirea lui Laurențiu Reghecampf, la Esperance Tunis, s-a produs la doar patru zile după ce clubul său din sezonul recent încheiat, Al-Hilal Omdurman (Sudan), anunțase prelungirea contractului cu antrenorul român pentru încă un sezon!

Așadar, cum a fost posibil ca „Reghe“ să abandoneze o formație cu care tocmai bătuse palma? Presa africană, citând surse din cadrul clubului Al-Hilal Omdurman, a oferit o culisele acestei povești incredibile.

„Clubul Al-Hilal Omdurman era dornic să aibă continuitate la nivelul băncii tehnice. În acest context, ne-am asigurat că antrenorul Laurențiu Reghecampf și stafful său vor continua pentru încă un sezon. Negocierile pentru prelungirea acordului au decurs fără probleme. Când actele au fost gata, brusc, antrenorul a refuzat să le semneze. În schimb, a cerut să semneze un memorandum al înțelegerii, promițând că va semna contractul propriul zis, după ce documentul va fi studiat de avocații săi“, a fost prima parte a dezvăluirilor sudanezilor.

Mai departe, conducerea lui Al-Hilal Omdurman a relatat cum de s-a trezit cu Laurențiu Reghecampf numit la... Esperance Tunis.

„Când așteptam să primim înapoi contractul semnat de Reghecampf, am aflat că acesta e în Tunisia. Imediat, l-am contactat, dar el a negat vehement că e acolo pentru a semna cu o altă echipă. Apoi, într-o răsturnare incredibilă a situației, Reghecampf a cerut o mărire salarială, deși în noul său contract era prevăzută deja o creștere salarială. După această pretenție nejustificată, clubul nostru i-a dat 48 de ore lui Reghecampf pentru semnarea contractului. Moment în care antrenorul a oprit orice fel de comunicare cu clubul nostru“, a continuat clubul Al-Hilal Omdurman.

La final, arabii l-au călcat în picioare pe Reghecampf pentru felul în care acesta s-a comportat după un sezon reușit din punct de vedere sportiv, cu titluri câștigate în Rwanda și în Sudan.

„Al-Hilal Omdurman regretă profund cele întâmplate. Din păcate, antrenorul român a dat dovadă de lipsă de respect pentru cuvântul său, pentru un acord la care s-a muncit enorm. Plecarea sa contravine normelor de profesionalism și de competență“, a precizat gruparea din Sudan.

„Reghecampf? Un mincinos!“

Nu doar fostul club al lui „Reghe“ l-a distrus pe acesta pentru modul în care a părăsit Al-Hilal Omdurman. Jurnalistul sudanez, Hafiz Muhammad Ahmad, în trecut un susținător al antrenorului român, a fost la fel de dur cu Reghecampf.

„Povestea plecării lui Reghecampf e una a trădării! Românul a fugit, pur și simplu, de la Al-Hilal Omdurman. A promis că va conduce echipa și în noul sezon, însă s-a dovedit a fi un mincinos“, a scris Hafiz Muhammad Ahmad.

Sudanezii au găsit deja un nou antrenor

La Al-Hilal Omdurman, Laurențiu Reghecampf e deja istorie. După prezentarea sa la Esperance Tunis, foștii săi șefi s-au mișcat repede. Și au ajuns la un acord cu portughezul Alexandre Santos (49 de ani). Acesta va antrena a patra echipă africană din CV-ul său, după mandatele de la Petro Luanda (Angola), Sfaxien (Tunisia) și FAR Rabat (Maroc).