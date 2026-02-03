Wesley Lopes, unul dintre cei mai spectaculoși atacanți străini care au evoluat în Liga 1, a rememorat, într-un interviu acordat Sport.ro, o întâmplare savuroasă din perioada petrecută la FC Vaslui, clubul alături de care a cunoscut apogeul carierei în România.



Brazilianul a jucat cinci sezoane la Vaslui, a strâns 136 de meciuri, a marcat 77 de goluri și a oferit 12 pase decisive, fiind al doilea cel mai bun marcator străin din istoria campionatului, după Eric de Oliveira. Dincolo de cifre, Wesley a rămas în memoria fanilor și prin personalitatea sa, dar și prin relația specială cu patronul Adrian Porumboiu.



Wesley Lopes, poveste de cinci stele: „A intrat Porumboiu în vestiar și i-a aliniat pe băieți”



Provocat de Sport.ro să spună o poveste amuzantă din acea perioadă, Wesley și-a amintit un episod petrecut după un egal obținut la Cluj. Atunci, Porumboiu a intrat în vestiar și a ținut o ședință memorabilă.



„A intrat Porumboiu în vestiar și i-a aliniat pe băieți și le-a spus: «De ce nu faceți față cu Wesley? El bea bere, face ce vrea. Voi mergeți la restaurant, beți lapte, beți suc de portocale, mâncați toate fițele și nu jucați nimic! Duceți-vă cu Wesley la bere să jucați ca el!» Nebunia lui! N-a fost frumos, adevărat, dar era patronul, avea banii, putea să vorbească ce voia”, a povestit brazilianul.



Atacantul a explicat că, dincolo de imaginea de fotbalist boem, era extrem de serios la antrenamente. „Eram primul care venea și ultimul care pleca. Când era fotbal, jucam fotbal. Când era bere, beam bere. Greșeala mea a fost că nu m-am ascuns. Vaslui era un oraș mic, lumea vedea tot”, a mai spus fostul golgheter.

