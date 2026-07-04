Echipa pregătită de Daniel Pancu se află într-un stagiu de pregătire în Austria, la Bad Leonfelden, unde a bifat deja și un joc de verificare: giuleștenii au învins-o pe Dinamo Kiev, care o va înfrunta pe ”U” Cluj săptămâna viitoare în turul 3 preliminar Europa League, cu 3-1.

Se anunță plecări din Giulești: ”Dacă vine o ofertă bună, o să analizăm”

Marius Bilașco, noul director sportiv din Grant, e și el prezent în cantonament alături de Rapid. Oficialul a vorbit cu reprezentanții mass-media și, printre altele, a evidențiat că pe lângă veniri, Rapid așteaptă să cedeze și câțiva jucători în cazul în care vor veni oferte concrete pentru aceștia.

”Au fost foarte multe discuții în această perioadă pentru mai mulți jucători. Deocamdată nu avem nicio ofertă clară sau concretă pe masă, dar discuții sunt destul de multe.

Sunt jucători care au deja o anumită cotă și cred că lucrurile se vor mișca în următoarea perioadă. Dacă va veni o ofertă bună, cu siguranță o vom analiza”, a spus Bilașco.

De la Rapid au plecat, momentan, Tobias Christensen, Elvir Koljic, Diogo Mendes, Leo Bolgado și Daniel Paraschiv. Ultimii doi se aflau sub formă de împrumut în Grant, iar Christensen a fost cedat la Wieczysta pentru 500.000 de euro. Koljic și Mendes au rămas liberi de contract.

Bilașco a vorbit și despre eventuala ofertă primită de Marian Aioani. VEZI AICI CE A SPUS DIRECTORUL SPORTIV AL RAPIDULUI.

Pentru echipa din Grant urmează acum alte trei meciuri de verificare în cantonamentul din Austria, după meciul amical cu Dinamo Kiev.