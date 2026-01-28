Brazilianul a vorbit deschis despre o poveste care l-a urmărit ani la rând. Este vorba despre legenda celor 62 de beri băute într-o singură noapte, la Vaslui.



Wesley: „Pune-mă pe mine, pe Tamaș și pe Mutu și tot nu bem 62 de beri”



Povestea a fost alimentată de-a lungul anilor de relatări din vestiare, care au vorbit despre nopți lungi, beri multe și un stil de viață boem.



Cu toate acestea, Wesley respinge categoric zvonul devenit aproape mit urban în fotbalul românesc.



„Cum să bei 62? Cum? Zi-mi cum? Ai cum fizic să bei 62 de beri? Nu ai cum. Pune-mă pe mine, pe Tamaș și pe Mutu și tot nu bem 62 de beri.



Dar lumea vorbește ce vrea. Urât lucrul ăsta. Mi-a făcut probleme, dar asta a fost treaba. Domnul Porumboiu a vorbit mereu frumos de mine. Știa cât de mult munceam”, a spus Wesley pentru Sport.ro.



Wesley a evoluat cinci sezoane pentru FC Vaslui, a adunat 136 de meciuri, 77 de goluri și 12 pase decisive, fiind al doilea cel mai bun marcator străin din istoria campionatului, după Eric de Oliveira.

