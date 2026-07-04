Trei aspecte care l-au nemulțumit pe Lionel Messi în Argentina - Capul Verde: „Nimeni nu-ți dă nimic degeaba”

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Lionel Messi (39 de ani), căpitanul și golgheterul Argentinei, a devenit primul fotbalist cu 30 de meciuri la Campionatele Mondiale, după partida Argentina - Capul Verde 3-2 din șaisprezecimile CM 2026.

Lionel Messi și Cristiano Ronaldo, cei mai selecționați la Mondiale

Messi este urmat în clasament de rivalul său Cristiano Ronaldo (41 de ani), căpitanul și golgheterul Portugaliei. Ronaldo a bifat a 26-a apariție la un turneu final mondial în Portugalia - Croația 2-1.

Ajunși la vârste la care majoritatea fotbaliștilor și-au agățat ghetele în cui, Messi și Ronaldo continuă să scrie istorie la CM 2026. Argentinianul este golgheterul la zi al competiției cu șapte goluri, în timp ce portughezul a punctat de trei ori.

Messi, cel mai bun marcator din istoria Mondialelor

Lionel Messi este, de asemenea, cel mai bun marcator din istoria Campionatelor Mondiale cu 20 de reușite, fiind urmat în ierarhie de Kylian Mbappe (Franța, 18 goluri) și Miroslav Klose (Germania, 16 goluri).

Cristiano Ronaldo a marcat de 11 ori la Campionatele Mondiale.