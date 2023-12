Ciprian Panait a fost prezent la emisiunea Poveștile Sport.ro unde, printre altele, a relatat un moment cu Ousmane N'Doye pe când era secundul lui Augusto Inacio la FC Vaslui, echipă desființată, între timp, în 2014.

Ce a putut să facă Ousmane N'Doye la FC Vaslui: ”Ne-am învârtit două ore la el la bloc și am raportat patronului”

N'Doye a ajuns în România în 2008, la FC Vaslui, iar după un singur an a fost transferat la Dinamo, ca în ianuarie 2012 să revină la clubul patronat de Adrian Porumboiu.

Cunoscut pentru extravaganțele pe care le făcea, Ousmane N'Doye a fost protagonistul unei povești ”bizare” relatate de Ciprian Panait, fost secund la FC Vaslui, dar și antrenor în Orient de-a lungul carierei.

Ciprian Panait a povestit că patronul clubului l-a pus să vadă ce face Ousmane N'Doye, care nu răspundea la telefon, chiar înainte de un meci important pentru vasluieni.

”Cu Ousmane N'Doye. La un moment dat mă sună patronul și mă întreabă 'știe mister (n.r. Augusto Inacio) unde e N'Doye?'. 'Acum vă duceți la el la bloc'. Dacă îmi aduc aminte, eram cu două-trei zile înainte de un meci important. Patronul voia să mergem la el. Eu, ca antrenor secund și ca translator, am fost obligat să fiu acolo.

Am bătut la ușa blocului, ne-am învârtit pe lângă bloc. Nu răspundea. Ne-am învârtit două ore pe acolo și am raportat patronului. L-am văzut a doua zi. A rămas un mister. Nu am aflat ce s-a întâmplat atunci. Vorbea română, părea că e de al nostru, și parcă nimic nu s-a întâmplat!”, a spus Ciprian Panait la Poveștile Sport.ro.

VIDEO Emisiunea integrală cu Ciprian Panait la Poveștile Sport.ro

Al Nassr (preparator fizic), FCM Bacău (preparator fizic), Al Ain (preparator fizic), Rapid U19 (antrenor), Ceahlăul (preparator fizic), Rapid (preparator fizic, interimar și director tehnic), Poli Timișoara (preparator fizic), FC Vaslui (preparator fizic), CSMS Iași (preparator fizic), Al Hilal U23 (antrenor), Al Hilal (interimar), Al Raed (antrenor), Al Batin (antrenor), Sohar (antrenor) și Al Kharaitiyat (antrenor) sunt echipele la care Ciprian Panait a fost prezent în staff-ul tehnic.