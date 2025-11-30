FOTO La 39 de ani, Dragoș Grigore face legea la noua echipă: dublă în 5 minute pentru fostul căpitan al naționalei!

La 39 de ani, Dragoș Grigore face legea la noua echipă: dublă în 5 minute pentru fostul căpitan al naționalei!
Experimentatul fundaș central își vede în continuare de treabă în fotbalul românesc.

CSM VasluiACS USV IașiGabby BatchabiDragos GrigoreEchipa Nationala
CSM Vaslui a reușit cea mai clară victorie a sezonului, 7-1 cu ACS USV Iași sâmbătă, în etapa cu numărul 15 din Liga 3, Seria 1.

Fundașul central Dragoș Grigore (39 de ani), fostul căpitan al naționalei, a ieșit din nou în evidență la vasluieni, acum cu o dublă în doar 5 minute.

Filmul meciului

”CSM Vaslui a obținut cea mai clară victorie din actualul sezon, învingând-o pe USV Iași, scor 7-1. Rezultatul a fost stabilit încă de la pauză, după o primă repriză formidabilă făcută de fotbaliștii antrenați de Sorin Sava și Costinel Botez.

Vasluienii au deschis repede scorul, prin Mario Epure, iar înainte de minutul 20 deja aveau 3-0, grație dublei căpitanului Dragoș Grigore (minutele 13 și 18). În minutul 34, Eduard Ponea animă publicul prezent în număr mic pe Municipal, care s-a bucurat la reușita atacantului gazdelor.

Oaspeții reduc din diferență, prin Sandu, și sperau la o revenire în joc. N-a fost să fie, fiindcă Gabby Batchabi transformă un penalty și duce scorul la 5-1. Pe final de repriză, Alex Militaru și Eduard Ponea modifică tabela la 7-1, punctând pentru o repriză de vis pentru formația vasluiană.

În partea a doua, jocul s-a echilibrat, ambele echipe trecându-și câte două ocazii mari de gol în caseta partidei.

Cu acest rezultat, CSM Vaslui urcă pe locul 6 în clasament, cu 22 de puncte, fiind la un singur punct de podium golaveraj 22-18”, a scris gruparea din Vaslui pe site-ul oficial al clubului.

Foto: CSM Vaslui

