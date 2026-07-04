Premieră după 88 de ani la Mondial: Capul Verde a intrat în istorie pe Miami Stadium în meciul cu Argentina

În meciul disputat pe Miami Stadium, formația sud-americană a deschis scorul prin Lionel Messi , în minutul 29. Echipa africană, antrenată de Bubista, a restabilit egalitatea în repriza a doua, prin golul mijlocașului Deroy Duarte , din minutul 59.

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Reușita lui Duarte a transformat Capul Verde în doar a patra echipă națională care, la prima participare la un turneu final, înscrie împotriva a două foste campioane mondiale. După ce a marcat două goluri în poarta Uruguayului în faza grupelor, formația insulară a punctat și împotriva Argentinei.

Celelalte trei selecționate care au mai atins această performanță la debut sunt Danemarca (1986, cu Germania de Vest și Uruguay), Nigeria (1994, cu Argentina și Italia) și Senegal (2002, cu Franța și Uruguay).

Totodată, potrivit datelor din istoria competiției, Capul Verde este abia a doua echipă debutantă care marchează în fazele eliminatorii contra campioanei mondiale en-titre. Singurul precedent de acest fel a avut loc în 1938, atunci când Norvegia a înscris împotriva Italiei.

în cele din urmă, Argentina s-a impus cu 3-2, la capătul minutelor de prelungire. Detalii AICI.