"Atletico și-a dat acordul!" Horațiu Moldovan a găsit echipă și va juca în cupele europene

&quot;Atletico și-a dat acordul!&quot; Horațiu Moldovan a găsit echipă și va juca în cupele europene Stranieri
SPORT.RO
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Horațiu Moldovan (28 de ani) este așteptat să schimbe din nou echipa în această vară, având în vedere că Atletico Madrid nu îl ia în calcul nici pentru sezonul următor.

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CipruAtletico MadridOmonia NicosiaPafosHoratiu Moldovan
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Sub contract cu Atletico Madrid pentru încă un sezon, Horațiu Moldovan are șanse bune să se transfere în această vară la o echipă importantă din Cipru. Pe lângă campioana Omonia Nicosia, în ultimele ore a intrat de urgență pe fir și Pafos, echipa lui Vlad Dragomir.

Horațiu Moldovan, aproape de plecarea în Cipru: Omonia și Pafos luptă pentru transferul său

Pafos este obligată să aducă un nou portar în această vară, după ce Neofytos Michail (32 de ani) a semnat cu U Cluj, iar Charalampos Kyriakidis (27 de ani) tocmai a suferit o accidentare serioasă în cantonamentul de vară, scrie Meridian Sport.

Fosta campioană a Ciprului, care a jucat în faza principală a Champions League din sezonul trecut, își îndreaptă acum atenția către Horațiu Moldovan. Presa cipriotă anunță că Atletico Madrid și-a dat deja acordul pentru plecarea românului, care nu intră în planurile antrenorului Diego Simeone.

Pafos a încheiat pe locul 4 în ultimul sezon, dar a câștigat Cupa Ciprului, astfel că va juca în turul 2 preliminar din Europa League. În schimb, Omonia Nicosia, din postura de campioană, va lua startul în turul 2 din Champions League.

Cumpărat de Atletico Madrid în ianuarie 2024, de la Rapid, pentru 800.000 de euro, Horațiu Moldovan nu a jucat în nicio partidă oficială sub comanda lui Diego Simeone. A fost împrumutat un sezon la Sassuolo, alături de care a obținut promovarea în Serie A, și încă un sezon la Real Oviedo, unde a apărut în doar două partide de campionat.

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De la plecarea din România, cea mai bună perioadă a lui Horațiu Moldovan a fost la Sassuolo. Portarul a avut evoluții excelente în Serie B, a contribuit din plin la promovare, însă gruparea neroverde a decis să nu activeze clauza de transfer definitiv de la Atletico Madrid.

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