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Optimile de finală ale Campionatului Mondial încep astăzi! Programul meciurilor

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Președintele Comisiei de Arbitri din cadrul FIFA, Pierluigi Collina, a ales primii patru centrali care vor împărți dreptatea în optimile de finală ale Campionatului Mondial.

Arbitrii pentru primele patru optimi de la CM 2026

Ilgiz Tantashev (Uzbekistan) va arbitra Paraguay - Franța, Michael Oliver (Anglia) va fi la centru în Canada - Maroc, Ismail Elfath (SUA) va conduce Brazilia - Norvegia, iar Alireza Faghani (Iran/Australia) va avea rolul de arbitru principal în Mexic - Anglia.

Istvan Kovacs nu a fost desemnat încă la o partidă din optimi, păstrând șanse să fie la centru în Portugalia - Spania, SUA - Belgia, Argentina - Egipt sau Elveția - Colombia. Kovacs nu a condus niciun meci din faza șaisprezecimilor.

Centralul din Carei a fost desemnat la două dueluri din faza grupelor: Tunisia - Japonia 0-4 (meciul 1000 din istoria CM) și Iordania - Argentina 1-3. Kovacs i-a avut alături de fiecare dată pe asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

Istvan Kovacs a încasat până acum 6.000 de dolari pentru cele două dueluri arbitrate din faza grupelor. El a primit 100.000 de dolari din start pentru că a fost chemat la turneul final din SUA, Canada și Mexic. Din șaisprezecimi, arbitrii principali primesc 10.000 pe joc.

Programul optimilor de finală la CM 2026

Toate meciurile din optimile Cupei Mondiale au fost stabilite, sâmbătă dimineaţă, odată cu încheierea partidelor din faza șaisprezecimilor. Programul lor este următorul:

Sâmbătă:

ora 20:00: Canada - Maroc (Houston)

ora 00:00: Paraguay - Franţa (Philadelphia)

Duminică:

23:00: Brazilia - Norvegia (New York)

Luni:

03:00: Mexic - Anglia (Ciudad de Mexico)

22:00: Portugalia - Spania (Dallas)

Marţi: