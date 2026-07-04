FOTO Drake și Cristiano Ronaldo s-au fotografiat împreună: ”Mulțumim, bro!” / ”Fratele meu, Cristiano!”
Meciul Portugaliei de la CM 2026 împotriva Croației s-a ținut la Toronto, pe ”BMO Field”.
Foto: Instagram Drake
Născut la Toronto, Canada, Drake, pe numele său real Aubrey Graham, a fost prezent în tribune la thriller-ul Portugalia - Croația, încheiat 2-1 pentru lusitani în cele din urmă după un dramatism total în minutele adiționale ale actului secund.
După meci, Drake și Cristiano Ronaldo se pare că s-au întâlnit și nu doar atât, dar s-au și fotografiat împreună și au publicat imaginea pe rețelele social media.
Drake, pe o notă ironică caracteristică, a scris: ”Jur că suntem de aceeași înălțime! Vamos! Fratele meu, Cristiano”, în timp ce Cristiano Ronaldo i-a mulțumit că a fost primit în orașul său: ”Frumos că ne-ai primi în țara ta, bro”.
Portugalia - Croația 2-1
Cele două naționale s-au întâlnit la Toronto, pe ”BMO Field”, în ”16”-imile Campionatului Mondial din 2026. Portugalia a obținut accederea în optimi după un final nebun.
Ivan Perisic a deschis scorul în minutul 53, apoi Cristiano Ronaldo a avut o reușită anulată după o oră de joc. Lusitanul a reușit în cele din urmă să restabilească egalitatea în minutul 68.
Pe urmă, croații au avut și ei un gol anulat de VAR (Sucic, 81'), iar portughezii au dus scorul la 2-1 în minutul 90+4, prin Goncalo Ramos, în cele din urmă.
Cu trei minute peste minutele adiționale, zece la număr afișate la margine la finalul timpului regulamentar, Gvardiol a semnat egalarea uluitoare, dar VAR-ul a intervenit din nou și a fost anulat golul croatului.
Foto: Imago Images
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