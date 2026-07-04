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Foto: Instagram Drake

Născut la Toronto, Canada, Drake, pe numele său real Aubrey Graham, a fost prezent în tribune la thriller-ul Portugalia - Croația, încheiat 2-1 pentru lusitani în cele din urmă după un dramatism total în minutele adiționale ale actului secund.

După meci, Drake și Cristiano Ronaldo se pare că s-au întâlnit și nu doar atât, dar s-au și fotografiat împreună și au publicat imaginea pe rețelele social media.

Drake, pe o notă ironică caracteristică, a scris: ”Jur că suntem de aceeași înălțime! Vamos! Fratele meu, Cristiano”, în timp ce Cristiano Ronaldo i-a mulțumit că a fost primit în orașul său: ”Frumos că ne-ai primi în țara ta, bro”.