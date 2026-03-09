Verdict surprinzător: „Cel mai bun străin care a jucat vreodată în România!“

Verdict surprinzător: „Cel mai bun străin care a jucat vreodată în România!“ Superliga
Amir Kiarash
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campionatul intern a devenit un „magnet“ pentru jucători ieftini și de mâna a cincea! Din când în când însă, la noi au sosit și fotbaliști „de rasă“.

TAGS:
AdailtonGabriel CanuWesley LopesFC VasluiEurosport
Din articol

FC Vaslui și-a câștigat locul în istoria frumoasă a fotbalului românesc datorită sezoanelor petrecute pe prima scenă.

Chiar dacă n-a cucerit niciodată titlul, în ciuda investițiilor făcute de Adrian Porumboiu, gruparea moldavă s-a remarcat datorită aducerii unor nume sonore în lot. Dintre antrenori, Lopez Caro (62 de ani), fost „principal“ la Real Madrid, a fost o numire-bombă reușită de Porumboiu. Ce-i drept, ulterior, patronul galben-verzilor a regretat profund decizia luată.

În ceea ce privește lotul de jucători, Porumboiu a reușit să aducă doi dintre cei mai buni străini din istoria fotbalului intern: brazilienii Adailton și Wesley Lopes. În ciuda faptului că ultimul s-a remarcat mai bine, datorită golurilor sale, CV-ul lui Adailton a fost incomparabil mai bun. 

Până să sosească în România, brazilianul a evoluat pentru echipe precum Parma, PSG, Verona și Bologna. Asta pe lângă faptul că, la Mondialul de tineret din 1997, a câștigat „Gheata de Aur“ cu naționala Braziliei.

Gabriel Cânu: „Adailton făcea totul corect“

Acum, în cadrul emisiunii „Fotbalul - Povestea mea“ de la Eurosport, Gabriel Cânu (45 de ani), fost jucător la FC Național, Poli Timișoara sau FC Vaslui, și-a amintit de perioada în care i-a avut colegi de echipă pe Adailton și pe Wesley Lopes.

Îmi amintesc că făceam o recuperare la Vaslui cu Adailton, eram accidentat. Și el cum a stat foarte mult în Serie A, spunea că echipa ar fi avut nevoie de mine atunci, pentru că apărarea îți câștigă campionatul. Mi-a rămas în minte de atunci, el obișnuit din Serie A, unde se marca greu, erau foarte tacticizați și îmi spunea că și echipele mari din Italia, care au câștigat campionatul, au avut o apărare care simțea că a făcut diferența. Dacă mă întrebați pe mine, el este cel mai bun străin care a fost în România, datorită corectitudinii cu care juca toate fazele, indiferent în ce postură era. Wesley era un marcator, era golgheter, toată lumea era înnebunită după el, dar fiind acolo, pentru mine Adailton era mai complet și anii aceia de Serie A s-au văzut. Mi-l aduc aminte de când mă uitam la Euro Goluri pe Eurosport și a fost Campionatul acela Mondial de tineret, unde a fost cel mai bun jucător. Țin minte că juca atunci și Thierry Henry pentru Franța“, a rememorat Cânu pentru Eurosport.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Românii au început să treacă granița pentru a-și alimenta mașinile. Unde găsesc carburanți sub 7 lei pe litru. „Ne convine”
Românii au început să treacă granița pentru a-și alimenta mașinile. Unde găsesc carburanți sub 7 lei pe litru. „Ne convine”
ARTICOLE PE SUBIECT
Wesley Lopes face o plecăciune: „Este cel mai bun antrenor din România!”
Wesley Lopes face o plecăciune: „Este cel mai bun antrenor din România!”
Pronosticul lui Wesley Lopes înainte de România - Turcia: „Poate lumea va spune că sunt nebun”
Pronosticul lui Wesley Lopes înainte de România - Turcia: „Poate lumea va spune că sunt nebun”
Wesley Lopes vrea să semneze în România: „Am vorbit cu Adailton zilele trecute”
Wesley Lopes vrea să semneze în România: „Am vorbit cu Adailton zilele trecute”
ULTIMELE STIRI
Mister deslușit după un deceniu: de la ce s-au certat Rădoi și Becali în 2016
Mister deslușit după un deceniu: de la ce s-au certat Rădoi și Becali în 2016
Dinamo 2 a făcut prăpăd în Liga 3! A marcat la Voluntari cât în precedentele zece meciuri
Dinamo 2 a făcut prăpăd în Liga 3! A marcat la Voluntari cât în precedentele zece meciuri
Dezvăluire spectaculoasă: „garanția“ prin care Becali l-a convins pe Rădoi să revină la FCSB
Dezvăluire spectaculoasă: „garanția“ prin care Becali l-a convins pe Rădoi să revină la FCSB
Prima reacție a lui Mihai Pintilii după plecarea de la FCSB
Prima reacție a lui Mihai Pintilii după plecarea de la FCSB
CFR Cluj - Dinamo, ultimul meci din sezonul regulat al Superligii, de la ora 20:00
CFR Cluj - Dinamo, ultimul meci din sezonul regulat al Superligii, de la ora 20:00
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Primele trei mutări pe care le face Mirel Rădoi la FCSB

Primele trei mutări pe care le face Mirel Rădoi la FCSB

Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: ”Omul nu vrea bani, vine să ajute”

Gigi Becali a anunțat noul antrenor de la FCSB: ”Omul nu vrea bani, vine să ajute”

Fostul jucător de la Dinamo și Rapid anunță: ”Dacă mă sună Becali? Vin director sportiv și-l pun pe el antrenor”

Fostul jucător de la Dinamo și Rapid anunță: ”Dacă mă sună Becali? Vin director sportiv și-l pun pe el antrenor”

Gigi Becali i-a dat un singur ordin lui Mirel Rădoi înainte de a prelua FCSB: ”Am dorința asta”

Gigi Becali i-a dat un singur ordin lui Mirel Rădoi înainte de a prelua FCSB: ”Am dorința asta”

"Greșit, nașule!" Mirel Rădoi i-a transmis lui Gigi Becali primele schimbări de la FCSB

"Greșit, nașule!" Mirel Rădoi i-a transmis lui Gigi Becali primele schimbări de la FCSB

"Te sună Gigi Becali diseară să mergi la FCSB, ce faci?" Adrian Mutu a răspuns imediat

"Te sună Gigi Becali diseară să mergi la FCSB, ce faci?" Adrian Mutu a răspuns imediat



Recomandarile redactiei
Mister deslușit după un deceniu: de la ce s-au certat Rădoi și Becali în 2016
Mister deslușit după un deceniu: de la ce s-au certat Rădoi și Becali în 2016
Prima reacție a lui Mihai Pintilii după plecarea de la FCSB
Prima reacție a lui Mihai Pintilii după plecarea de la FCSB
Dezvăluire spectaculoasă: „garanția“ prin care Becali l-a convins pe Rădoi să revină la FCSB
Dezvăluire spectaculoasă: „garanția“ prin care Becali l-a convins pe Rădoi să revină la FCSB
Dinamo 2 a făcut prăpăd în Liga 3! A marcat la Voluntari cât în precedentele zece meciuri
Dinamo 2 a făcut prăpăd în Liga 3! A marcat la Voluntari cât în precedentele zece meciuri
O promisiune și un avertisment. Reacția Peluzei Nord după ce Mirel Rădoi s-a întors la FCSB
O promisiune și un avertisment. Reacția Peluzei Nord după ce Mirel Rădoi s-a întors la FCSB
Alte subiecte de interes
"Cel mai bun stranier care a jucat în România!" Lucian Sânmărtean urcă pe piedestal un fost coechipier
"Cel mai bun stranier care a jucat în România!" Lucian Sânmărtean urcă pe piedestal un fost coechipier
Impresarul care l-a adus pe Adailton în România: "A zis că nevastă-sa îmi dă un pupic pe un obraz și un mare pumn pe celălalt"
Impresarul care l-a adus pe Adailton în România: "A zis că nevastă-sa îmi dă un pupic pe un obraz și un mare pumn pe celălalt"
Iulian Miu a reacționat, după ce s-a spus că ar fi încercat să copieze la examen: ”Am început să râd”
Iulian Miu a reacționat, după ce s-a spus că ar fi încercat să copieze la examen: ”Am început să râd”
Primul patron din Liga I care isi acuza un jucator de implicare in meciuri trucate: "Din 5 meciuri jucate, a praduit 3!" Meciul dintre Dinamo si Vaslui este vizat!
Primul patron din Liga I care isi acuza un jucator de implicare in meciuri trucate: "Din 5 meciuri jucate, a praduit 3!" Meciul dintre Dinamo si Vaslui este vizat!
Wesley a anunțat care e marele său regret: „Îmi pare rău că nu am jucat pentru una dintre echipele astea!”
Wesley a anunțat care e marele său regret: „Îmi pare rău că nu am jucat pentru una dintre echipele astea!” 
Wesley, despre momentul în care presa din Arabia Saudită a anunțat că a decedat: ”Vorbeam cu soția: 'Ia uite, am murit'”
Wesley, despre momentul în care presa din Arabia Saudită a anunțat că a decedat: ”Vorbeam cu soția: 'Ia uite, am murit'”
CITESTE SI
Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”

stirileprotv Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

Orașul european desemnat cea mai bună destinație de vizitat în aprilie. Este locul ideal pentru un city-break de primăvară

stirileprotv Orașul european desemnat cea mai bună destinație de vizitat în aprilie. Este locul ideal pentru un city-break de primăvară

Axios: SUA și Israelul vor să își trimită forțele speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului. Ce vor face cu el

stirileprotv Axios: SUA și Israelul vor să își trimită forțele speciale pentru a confisca stocul nuclear al Iranului. Ce vor face cu el

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!