Verdict surprinzător: „Cel mai bun străin care a jucat vreodată în România!“

FC Vaslui și-a câștigat locul în istoria frumoasă a fotbalului românesc datorită sezoanelor petrecute pe prima scenă.
Chiar dacă n-a cucerit niciodată titlul, în ciuda investițiilor făcute de Adrian Porumboiu, gruparea moldavă s-a remarcat datorită aducerii unor nume sonore în lot. Dintre antrenori, Lopez Caro (62 de ani), fost „principal“ la Real Madrid, a fost o numire-bombă reușită de Porumboiu. Ce-i drept, ulterior, patronul galben-verzilor a regretat profund decizia luată.
În ceea ce privește lotul de jucători, Porumboiu a reușit să aducă doi dintre cei mai buni străini din istoria fotbalului intern: brazilienii Adailton și Wesley Lopes. În ciuda faptului că ultimul s-a remarcat mai bine, datorită golurilor sale, CV-ul lui Adailton a fost incomparabil mai bun.
Până să sosească în România, brazilianul a evoluat pentru echipe precum Parma, PSG, Verona și Bologna. Asta pe lângă faptul că, la Mondialul de tineret din 1997, a câștigat „Gheata de Aur“ cu naționala Braziliei.
Gabriel Cânu: „Adailton făcea totul corect“
Acum, în cadrul emisiunii „Fotbalul - Povestea mea“ de la Eurosport, Gabriel Cânu (45 de ani), fost jucător la FC Național, Poli Timișoara sau FC Vaslui, și-a amintit de perioada în care i-a avut colegi de echipă pe Adailton și pe Wesley Lopes.
„Îmi amintesc că făceam o recuperare la Vaslui cu Adailton, eram accidentat. Și el cum a stat foarte mult în Serie A, spunea că echipa ar fi avut nevoie de mine atunci, pentru că apărarea îți câștigă campionatul. Mi-a rămas în minte de atunci, el obișnuit din Serie A, unde se marca greu, erau foarte tacticizați și îmi spunea că și echipele mari din Italia, care au câștigat campionatul, au avut o apărare care simțea că a făcut diferența. Dacă mă întrebați pe mine, el este cel mai bun străin care a fost în România, datorită corectitudinii cu care juca toate fazele, indiferent în ce postură era. Wesley era un marcator, era golgheter, toată lumea era înnebunită după el, dar fiind acolo, pentru mine Adailton era mai complet și anii aceia de Serie A s-au văzut. Mi-l aduc aminte de când mă uitam la Euro Goluri pe Eurosport și a fost Campionatul acela Mondial de tineret, unde a fost cel mai bun jucător. Țin minte că juca atunci și Thierry Henry pentru Franța“, a rememorat Cânu pentru Eurosport.