Verdict surprinzător: „Cel mai bun străin care a jucat vreodată în România!“

FC Vaslui și-a câștigat locul în istoria frumoasă a fotbalului românesc datorită sezoanelor petrecute pe prima scenă.

Chiar dacă n-a cucerit niciodată titlul, în ciuda investițiilor făcute de Adrian Porumboiu, gruparea moldavă s-a remarcat datorită aducerii unor nume sonore în lot. Dintre antrenori, Lopez Caro (62 de ani), fost „principal“ la Real Madrid, a fost o numire-bombă reușită de Porumboiu. Ce-i drept, ulterior, patronul galben-verzilor a regretat profund decizia luată.

În ceea ce privește lotul de jucători, Porumboiu a reușit să aducă doi dintre cei mai buni străini din istoria fotbalului intern: brazilienii Adailton și Wesley Lopes. În ciuda faptului că ultimul s-a remarcat mai bine, datorită golurilor sale, CV-ul lui Adailton a fost incomparabil mai bun.

Până să sosească în România, brazilianul a evoluat pentru echipe precum Parma, PSG, Verona și Bologna. Asta pe lângă faptul că, la Mondialul de tineret din 1997, a câștigat „Gheata de Aur“ cu naționala Braziliei.