Gigi Becali s-a decis! Unul dintre cei mai importanți jucători din ultimii ani, OUT din primul ”11” al lui FCSB

Cotat la 750.000 de euro, Weissman ar fi preferat să își continue cariera la un club din străinătate, iar presa din Israel a anunțat că fotbalistul a negociat pe rând atât cu FCSB, cât și cu Dinamo Batumi.

Se pare însă că niciuna dintre cele două cluburi nu l-au mulțumit pe Weissman, care, ajuns la 30 de ani, a decis să își continue cariera în țara sa natală, la Beitar Ierusalim.

Anunțul oficial a fost făcut vineri, prin intermediul unui videoclip publicat pe rețelele sociale de către clubul israelian.

Se pare că Weissman a semnat un contract valabil până în 2029 și va încasa 270.000 de euro pe sezon.

”După șapte ani plini de provocări, succese și vise trăite în Europa, a venit momentul să mă întorc acasă. Sunt călătorii care te formează, dar există un singur loc care definește cu adevărat cine ești. Astăzi închei un capitol important al carierei mele și deschid unul nou, în locul unde a început totul – Israel.

Nu există o mândrie mai mare decât să joc în fața familiei mele, în fața suporterilor și pentru țara mea, purtând tricoul lui Beitar Ierusalim. Întoarcerea acasă, în capitală, nu este doar o decizie profesională, ci una luată cu inima, din sentimentul de apartenență.

Revin cu foame de performanță, dedicare și entuziasm, pregătit să dau tot ce am pe teren și să reprezint cu mândrie suporterii. Mi s-a spus mereu că trebuie să trăiești experiența Beitar ca jucător și mă bucur că acest lucru se întâmplă acum.

Le mulțumesc tuturor celor care m-au însoțit în această călătorie prin Europa. Acum este timpul să începem împreună o nouă aventură”, a spus Shon Weissman.