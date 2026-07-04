Din acel moment, ”Money” a luptat doar în gale exhibition. În acest an, ar fi trebuit să lupte cu Mike Tyson, Manny Pacquiao și Mike Zambidis, doar că toate cele trei evenimente au fost anulate. Ultima luptă a lui Mayweather rămâne cea cu John Gotti III de pe 24 august 2024.
GALERIE FOTO Ce nebunie! Floyd Mayweather, provocat în ring de fostul său elev: ”Spune-le să fie gata de luptă”
Floyd Mayweather (49 de ani) nu a mai luptat la profesioniști din 2017, când l-a învins pe Conor McGregor prin technical knockout în runda a 10-a a luptei.
Foto: Imago Images
Gervonta Davis, care a fost semnat la Mayweather Promotions aproximativ 7 ani, din 2015, până în 2022, l-a provocat în ringul de box pe Floyd Mayweather într-o postare publicată pe rețelele social media.
”Îl accept și pe Floyd. Spune-le să fie gata de luptă”, a scris Gervonta Davis pe X.
”Tank” a fost susținut mult timp de Floyd Mayweather, care l-a promovat și l-a ghidat și care îl prezenta drept omul care putea prelua boxul. Relațiile s-au răcit însă în momentul în care Gervonta Davis a părăsit Mayweather Promotions.
Au fost și câteva înțepături între cei doi de-a lungul timpului. Davis scria, înaintea meciului cu Ryan Garcia, într-un Twitter șters ulterior: ”Floyd, cu atitudinea lui meschină, a zis că nu mai pot folosi sala lui!”, conform Talk Sport.
Foto: Instagram Floyd Mayweather
Cu cine a luptat Mayweather în gale exhibition după retragerea oficială din 2017
- Floyd Mayweather vs. Tenshin Nasukawa (31 decembrie 2018, TKO)
- Floyd Mayweather vs. Logan Paul (6 iunie 2021, Egal)
- Floyd Mayweather vs. Don Moore (21 mai 2022, KO)
- Floyd Mayweather vs. Mikuru Asakura (25 septembrie 2022, KO)
- Floyd Mayweather vs. Deji Olatunji (13 noiembrie 2022, TKO)
- Floyd Mayweather vs. Aaron Chalmers (25 februarie 2023, Egal)
- Floyd Mayweather vs. John Gotti III (11 iunie 2023, Meci oprit în Runda 6 din cauza unor clinciuri)
- Floyd Mayweather vs. John Gotti III 2 (24 august 2024, Fără decizie)
Care sunt ultimele zece meciuri ale lui Mayweather la profesioniști înainte de retragere
- Floyd Mayweather vs. Shane Mosley (1 mai 2010, Decizie unanimă)
- Floyd Mayweather vs. Victor Ortiz (17 septembrie 2011, KO)
- Floyd Mayweather vs. Miguel Cotto (5 mai 2012, Decizie unanimă)
- Floyd Mayweather vs. Robert Guerrero (4 mai 2013, Decizie unanimă)
- Floyd Mayweather vs. Canelo Álvarez (14 septembrie 2013, Decizie majoritară)
- Floyd Mayweather vs. Marcos Maidana (3 mai 2014, Decizie majoritară)
- Floyd Mayweather vs. Marcos Maidana 2 (13 septembrie 2014, Decizie unanimă)
- Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao (2 mai 2015, Decizie unanimă)
- Floyd Mayweather vs. Andre Berto (12 septembrie 2015, Decizie unanimă)
- Floyd Mayweather vs. Conor McGregor (26 august 2017, TKO)
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