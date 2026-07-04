Ce nebunie! Floyd Mayweather, provocat în ring de fostul său elev: ”Spune-le să fie gata de luptă”

Din acel moment, ”Money” a luptat doar în gale exhibition. În acest an, ar fi trebuit să lupte cu Mike Tyson, Manny Pacquiao și Mike Zambidis, doar că toate cele trei evenimente au fost anulate. Ultima luptă a lui Mayweather rămâne cea cu John Gotti III de pe 24 august 2024.

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Gervonta Davis, care a fost semnat la Mayweather Promotions aproximativ 7 ani, din 2015, până în 2022, l-a provocat în ringul de box pe Floyd Mayweather într-o postare publicată pe rețelele social media.

”Îl accept și pe Floyd. Spune-le să fie gata de luptă”, a scris Gervonta Davis pe X.

”Tank” a fost susținut mult timp de Floyd Mayweather, care l-a promovat și l-a ghidat și care îl prezenta drept omul care putea prelua boxul. Relațiile s-au răcit însă în momentul în care Gervonta Davis a părăsit Mayweather Promotions.

Au fost și câteva înțepături între cei doi de-a lungul timpului. Davis scria, înaintea meciului cu Ryan Garcia, într-un Twitter șters ulterior: ”Floyd, cu atitudinea lui meschină, a zis că nu mai pot folosi sala lui!”, conform Talk Sport.