GALERIE FOTO Ce nebunie! Floyd Mayweather, provocat în ring de fostul său elev: ”Spune-le să fie gata de luptă”

Ce nebunie! Floyd Mayweather, provocat în ring de fostul său elev: ”Spune-le să fie gata de luptă” Box
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Floyd Mayweather (49 de ani) nu a mai luptat la profesioniști din 2017, când l-a învins pe Conor McGregor prin technical knockout în runda a 10-a a luptei.

TAGS:
Floyd MayweatherGervonta DavisBox
Din articol

Din acel moment, ”Money” a luptat doar în gale exhibition. În acest an, ar fi trebuit să lupte cu Mike Tyson, Manny Pacquiao și Mike Zambidis, doar că toate cele trei evenimente au fost anulate. Ultima luptă a lui Mayweather rămâne cea cu John Gotti III de pe 24 august 2024.

Ce nebunie! Floyd Mayweather, provocat în ring de fostul său elev: ”Spune-le să fie gata de luptă”

Gervonta Davis

  • Imago1046390248
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Imago Images

Gervonta Davis, care a fost semnat la Mayweather Promotions aproximativ 7 ani, din 2015, până în 2022, l-a provocat în ringul de box pe Floyd Mayweather într-o postare publicată pe rețelele social media.

”Îl accept și pe Floyd. Spune-le să fie gata de luptă”, a scris Gervonta Davis pe X.

”Tank” a fost susținut mult timp de Floyd Mayweather, care l-a promovat și l-a ghidat și care îl prezenta drept omul care putea prelua boxul. Relațiile s-au răcit însă în momentul în care Gervonta Davis a părăsit Mayweather Promotions.

Au fost și câteva înțepături între cei doi de-a lungul timpului. Davis scria, înaintea meciului cu Ryan Garcia, într-un Twitter șters ulterior: ”Floyd, cu atitudinea lui meschină, a zis că nu mai pot folosi sala lui!”, conform Talk Sport.

Floyd Mayweather

  • Floyd mayweather 02 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Instagram Floyd Mayweather

Cu cine a luptat Mayweather în gale exhibition după retragerea oficială din 2017

  • Floyd Mayweather vs. Tenshin Nasukawa (31 decembrie 2018, TKO)
  • Floyd Mayweather vs. Logan Paul (6 iunie 2021, Egal)
  • Floyd Mayweather vs. Don Moore (21 mai 2022, KO)
  • Floyd Mayweather vs. Mikuru Asakura (25 septembrie 2022, KO)
  • Floyd Mayweather vs. Deji Olatunji (13 noiembrie 2022, TKO)
  • Floyd Mayweather vs. Aaron Chalmers (25 februarie 2023, Egal)
  • Floyd Mayweather vs. John Gotti III (11 iunie 2023, Meci oprit în Runda 6 din cauza unor clinciuri)
  • Floyd Mayweather vs. John Gotti III 2 (24 august 2024, Fără decizie)

Care sunt ultimele zece meciuri ale lui Mayweather la profesioniști înainte de retragere

  • Floyd Mayweather vs. Shane Mosley (1 mai 2010, Decizie unanimă)
  • Floyd Mayweather vs. Victor Ortiz (17 septembrie 2011, KO)
  • Floyd Mayweather vs. Miguel Cotto (5 mai 2012, Decizie unanimă)
  • Floyd Mayweather vs. Robert Guerrero (4 mai 2013, Decizie unanimă)
  • Floyd Mayweather vs. Canelo Álvarez (14 septembrie 2013, Decizie majoritară)
  • Floyd Mayweather vs. Marcos Maidana (3 mai 2014, Decizie majoritară)
  • Floyd Mayweather vs. Marcos Maidana 2 (13 septembrie 2014, Decizie unanimă)
  • Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao (2 mai 2015, Decizie unanimă)
  • Floyd Mayweather vs. Andre Berto (12 septembrie 2015, Decizie unanimă)
  • Floyd Mayweather vs. Conor McGregor (26 august 2017, TKO) 
Articol recomandat de stirileprotv.ro
În ciuda acuzațiilor aduse familiei Pașca din Bihor, alți pacienți au venit să stea în cămin, trimiși de angajați din spitale
În ciuda acuzațiilor aduse familiei Pașca din Bihor, alți pacienți au venit să stea în cămin, trimiși de angajați din spitale
ARTICOLE PE SUBIECT
Gestul făcut de Cristiano Ronaldo la hotelul din Toronto în miez de noapte, în fața fanilor
Gestul făcut de Cristiano Ronaldo la hotelul din Toronto în miez de noapte, în fața fanilor
ULTIMELE STIRI
Drake și Cristiano Ronaldo s-au fotografiat împreună: ”Mulțumim, bro!” / ”Fratele meu, Cristiano!”
Drake și Cristiano Ronaldo s-au fotografiat împreună: ”Mulțumim, bro!” / ”Fratele meu, Cristiano!”
Va mai juca încă un sezon, ca să fie eligibil să primească cetățenia română!
Va mai juca încă un sezon, ca să fie eligibil să primească cetățenia română!
Optimile de finală ale Campionatului Mondial încep astăzi! Programul meciurilor
Optimile de finală ale Campionatului Mondial încep astăzi! Programul meciurilor
Se anunță plecări din Giulești: ”Dacă vine o ofertă bună, o să analizăm”
Se anunță plecări din Giulești: ”Dacă vine o ofertă bună, o să analizăm”
Au fost desemnați primii arbitri pentru optimile CM 2026. Ce s-a întâmplat cu Istvan Kovacs
Au fost desemnați primii arbitri pentru optimile CM 2026. Ce s-a întâmplat cu Istvan Kovacs
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Golgheterii de la Mondial: Messi, lider solitar în topul marcatorilor de la CM 2026! Mbappe, Haaland și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Messi, lider solitar în topul marcatorilor de la CM 2026! Mbappe, Haaland și Kane stau la pândă

"Atletico și-a dat acordul!" Horațiu Moldovan a găsit echipă și va juca în cupele europene

"Atletico și-a dat acordul!" Horațiu Moldovan a găsit echipă și va juca în cupele europene

Disputat de FCSB, Dinamo și Rapid, decarul ”autentic” a ales și a semnat deja contractul!

Disputat de FCSB, Dinamo și Rapid, decarul ”autentic” a ales și a semnat deja contractul!

Premieră după 88 de ani la Mondial: Capul Verde a intrat în istorie pe Miami Stadium în meciul cu Argentina

Premieră după 88 de ani la Mondial: Capul Verde a intrat în istorie pe Miami Stadium în meciul cu Argentina

Anunț important pentru fanii FCSB! Shon Weissman a semnat

Anunț important pentru fanii FCSB! Shon Weissman a semnat



Recomandarile redactiei
Drake și Cristiano Ronaldo s-au fotografiat împreună: ”Mulțumim, bro!” / ”Fratele meu, Cristiano!”
Drake și Cristiano Ronaldo s-au fotografiat împreună: ”Mulțumim, bro!” / ”Fratele meu, Cristiano!”
Au fost desemnați primii arbitri pentru optimile CM 2026. Ce s-a întâmplat cu Istvan Kovacs
Au fost desemnați primii arbitri pentru optimile CM 2026. Ce s-a întâmplat cu Istvan Kovacs
Se anunță plecări din Giulești: ”Dacă vine o ofertă bună, o să analizăm”
Se anunță plecări din Giulești: ”Dacă vine o ofertă bună, o să analizăm”
Optimile de finală ale Campionatului Mondial încep astăzi! Programul meciurilor
Optimile de finală ale Campionatului Mondial încep astăzi! Programul meciurilor
Va mai juca încă un sezon, ca să fie eligibil să primească cetățenia română!
Va mai juca încă un sezon, ca să fie eligibil să primească cetățenia română!
Alte subiecte de interes
El e cel mai talentat boxer de la Rapid. Are poveste de Rocky, idolul lui e Mayweather, dar e asemănat cu Tyson
El e cel mai talentat boxer de la Rapid. Are poveste de Rocky, idolul lui e Mayweather, dar e asemănat cu Tyson
Inter Miami este neînvinsă de la sosirea lui Lionel Messi. Reacția de milioane a Selenei Gomez la o ratare a argentinianului
Inter Miami este neînvinsă de la sosirea lui Lionel Messi. Reacția de milioane a Selenei Gomez la o ratare a argentinianului
Campion din box, arestat de poliție, după o căutare de două săptămâni!
Campion din box, arestat de poliție, după o căutare de două săptămâni!
Eroare de arbitraj bizară în Gervonta Davis - Lamont Roach, meci pentru titlul mondial la categoria ușoară
Eroare de arbitraj bizară în Gervonta Davis - Lamont Roach, meci pentru titlul mondial la categoria ușoară
"M-am născut femeie, am concurat în calitate de femeie!' Scandalul continuă, Imane Khelif declanșează o nouă luptă aprigă. Reacția avocatului
"M-am născut femeie, am concurat în calitate de femeie!' Scandalul continuă, Imane Khelif declanșează o nouă luptă aprigă. Reacția avocatului
Maghiarii nu s-au abținut după ce sportiva lor a fost învinsă Imane Khelif, algerianca acuzată că ar fi bărbat
Maghiarii nu s-au abținut după ce sportiva lor a fost învinsă Imane Khelif, algerianca acuzată că ar fi bărbat
CITESTE SI
Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

stirileprotv Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

stirileprotv Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

stirileprotv Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!