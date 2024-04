Mai este Rapidul în calcul pentru Europa? Dragoș Grigore a răspuns imediat

Cu privire la parcursul echipei, Dragoș Grigore a evidențiat că rezultatele slabe din perioada recentă au fost neașteptate și nimeni nu poate oferi o explicație clară. Deși antrenamentele sunt intense și jucătorii se implică, performanțele echipei nu sunt pe măsura așteptărilor.

Dragoș Grigore: ”Încerc să-mi ajut colegii cât pot”

"Ne pare rău pentru noi, cât și pentru suporterii care ne-au susținut în această seară"

"Rapidul nu a dispărut, Rapidul este în Liga întâi, a fost o perioadă destul de lungă în care rezultatele echipei nu au fost cele așteptate, dacă am fi știut, probabil că am fi reacționat foarte repede și perioada aceea neagră nu ar fi existat și nu ar fi fost atât de îndelungată.

Nimeni nu are nicio explicație, toată lumea se antrenează foarte bine, atât am putut în această seară. La antrenamente sunt prezent mereu, încerc să imi ajut colegii cu cât pot.

Nu cred ca acesta este motivul pentru care noi am pierdut în această seară, nu cred că echipa a arătat cum a trebuit." a declarat Dragoș Grigore, după meci.

Tactica interesantă a lui Bogdan Lobonț

În legătură cu schimbările surprinzătoare ale lui Bogdan Lobonț dinaintea meciului, fundașul a răspuns prompt, susținând că tehnicianul are toate atuurile necesare pentru a duce echipa din Giulești cât mai departe.

"Asta rămâne de discutat în cabină (n.r - tacticile lui Lobonț), ce s-a respectat și ce nu s-a respectat, cred că merită continuitate, are toate atuurile pentru a pregăti Rapidul în continuare, după cum știm cu toții, rezultatele vorbesc pentru toți dintre noi." a adăugat fundașul.

Ce s-a întâmplat cu Dragoș Grigore

Despre propria sa experiență în acest an, Grigore a recunoscut că a fost un an dificil. Fundașul este hotărât să continue să lupte pentru obiectivele echipei și să își aducă contribuția în continuare.

"A fost un an foarte greu pentru mine, au fost multe situații pe care nu le-am înteles. A trebuit să trec peste ele, dar totul face parte din viata noatra, a fostbaliștilor.

Nu mi-a convenit ce s-a întâmplat, nu este acum momentul să vorbesc despre ce s-a întâmplat în acest an, în această seară am încercat să mă bucur de fotbal, și am să încerc și anul viitor, încă am plăcerea de a juca." a mai spus Dragoș Grigore, la un flash-interviu, după meci.

Mai este Rapidul în calcul pentru Europa? Dragoș Grigore a răspuns clar

În ciuda înfrângerilor și a situației actuale a echipei, Grigore menționează că obiectivul de a participa în competițiile europene este încă realizabil și că niciun jucător nu ar trebui să își piardă determinarea.

"Nu ne-am luat gândul (n.r - la competiții europene) fiindcă încă mai sunt șanse destul de bune și nu cred că trebuie să fie vreun jucător care să își ia gândul, obiectivul încă este realizabil."

Clasament Play-off

Rapidul se clasează pe penultimul loc în play-off, cu doar un punct câștigat în 6 meciuri.