Cu câteva zile înainte de Crăciun, Louis Munteanu a surprins la o partidă de fotbal în sală desfășurată în Vaslui, după ce a îmbrăcat tricoul lui FCSB.

Louis Munteanu, cu tricoul lui CSM Vaslui și șortul lui CFR Cluj



Munteanu l-a deranjat teribil pe patronul lui CFR Cluj, Ioan Varga, care a spus că gestul atacantului a fost unul "lipsit de creier". Louis s-a apărat, spunând că a purtat tricoul lui FCSB în semn de susținere față de bunul său prieten Mihai Popescu, stoperul lui FCSB, care se află în perioada de recuperare după o gravă accidentare la genunchi.



Duminică, Louis Munteanu a participat la un nou eveniment. În Sala Polivalentă din Vaslui s-a disputat meciul "Jocul Generațiilor - Modele vs Talente". Atacantul lui CFR Cluj a făcut parte din "echipa talentelor", alături de alți fotbaliști vasluieni în activitate, precum David Maftei, Rareș Munteanu, Denis Bujor sau Ștefan Amarandei. În tabăra "modelelor" s-au aflat Dragoș Grigore, Bogdan Panait, Sorin Sava, Vasile Buhăescu sau Gabriel Crăciun.



De această dată, Louis Munteanu a îmbrăcat tricoul echipei locale CSM Vaslui și un șort vișiniu al echipei sale de club, CFR Cluj.

