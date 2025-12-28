GALERIE FOTO Louis Munteanu s-a revanșat. Cum a apărut la câteva zile după scandalul cu tricoul lui FCSB

Louis Munteanu s-a revanșat. Cum a apărut la c&acirc;teva zile după scandalul cu tricoul lui FCSB Superliga
Data publicarii:
Data actualizarii:

Louis Munteanu (23 de ani), atacantul lui CFR Cluj, a participat la un nou eveniment în Vaslui.

louis munteanuCFR ClujCSM Vaslui
Cu câteva zile înainte de Crăciun, Louis Munteanu a surprins la o partidă de fotbal în sală desfășurată în Vaslui, după ce a îmbrăcat tricoul lui FCSB.

Louis Munteanu, cu tricoul lui CSM Vaslui și șortul lui CFR Cluj

Munteanu l-a deranjat teribil pe patronul lui CFR Cluj, Ioan Varga, care a spus că gestul atacantului a fost unul "lipsit de creier". Louis s-a apărat, spunând că a purtat tricoul lui FCSB în semn de susținere față de bunul său prieten Mihai Popescu, stoperul lui FCSB, care se află în perioada de recuperare după o gravă accidentare la genunchi.

Duminică, Louis Munteanu a participat la un nou eveniment. În Sala Polivalentă din Vaslui s-a disputat meciul "Jocul Generațiilor - Modele vs Talente". Atacantul lui CFR Cluj a făcut parte din "echipa talentelor", alături de alți fotbaliști vasluieni în activitate, precum David Maftei, Rareș Munteanu, Denis Bujor sau Ștefan Amarandei. În tabăra "modelelor" s-au aflat Dragoș Grigore, Bogdan Panait, Sorin Sava, Vasile Buhăescu sau Gabriel Crăciun.

De această dată, Louis Munteanu a îmbrăcat tricoul echipei locale CSM Vaslui și un șort vișiniu al echipei sale de club, CFR Cluj.

Louis Munteanu, prezent la evenimentul desfășurat în Sala Polivalentă din Vaslui

Foto: Facebook CSM Vaslui

  • Vaslui louis munteanu 3
Ovidiu Artene a arbitrat partida de la Vaslui

﻿"Jocul Generațiilor – Modele vs Talente, spectacol fotbalistic la Sala Polivalentă Vaslui

Cluburile Real Junior Vaslui și CSM Vaslui, în colaborare cu Primăria Municipiului Vaslui, au organizat, la Sala Polivalentă din Vaslui, cea de-a doua ediție a evenimentului sportiv „Jocul Generațiilor – Modele vs Talente”.

Evenimentul a reprezentat un adevărat regal fotbalistic, aducând față în față generațiile care au scris și care continuă să scrie istoria fotbalului vasluian, într-o atmosferă de sărbătoare, apreciată de publicul numeros prezent în tribune.

În echipa Talentelor au evoluat unii dintre cei mai buni fotbaliști vasluieni aflați în activitate: Louis Munteanu, David Maftei, Denis Bujor, Diego Burlacu, Rareș Munteanu, Ștefan Amarandei și David Mario, alături de Darius Lădaru, Octavian Bejan, Iustin Spînache, David Amarandei, Denis Ciobanu, Albert Pricop, Eduard Cojan, Alex Benchea, Nicholas Căușanu, Vasilică Andrew, Denis Amarinei, Denis Bulgariu, Octavian Dima și David Pletoianu.

De cealaltă parte, formația Modelelor a fost alcătuită din antrenorii acestora și invitații lor, nume cunoscute ale fotbalului local și național: Dragoș Grigore, Bogdan Panait, Vasile Buhăescu, Sorin Sava, Gabriel Crăciun, alături de Costinel Botez, Daniel Hulubei, Manuel Amarandei, Amarandei Ciprian-Sorin, Daniel Moșneagu, Mihai Tătaru, Sorin Tătaru, Ioan Răzvan Beldiman, Gabriel Munteanu, Benone Crețu și Cătălin Grigore.

Partida a fost arbitrată de fostul arbitru FIFA Ovidiu Mihai Artene, cu o carieră impresionantă la nivel național și internațional, completată de tânăra speranță a arbitrajului vasluian, Sebastian Roșu.

Deschiderea spectacolului fotbalistic a fost făcută de primarul Municipiului Vaslui, ing. Lucian Braniste, care a dat lovitura de începere, alături de președintele Consiliului Județean Vaslui, Trifan Ciprian.

La finalul meciului, jucătorii și invitații au fost luați cu asalt de spectatori pentru fotografii și autografe, confirmând încă o dată impactul pozitiv al evenimentului asupra comunității locale. „Jocul Generațiilor – Modele vs Talente” rămâne un exemplu de respect pentru tradiție și de susținere a noilor generații de fotbaliști vasluieni", a transmis CSM Vaslui.

