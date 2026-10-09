Jose Mourinho s-a săturat! Real Madrid sparge banca pentru un star de la Arsenal: 75.000.000€

Real Madrid pare să fie departe de nivelul pe care l-a arătat Barcelona în acest start de sezon, cu toate că echipa lui Jose Mourinho are șase victorii și două înfrângeri în primele opt meciuri ale acestui sezon.

„Los Blancos” iau în calcul să mai aducă întăriri în perioada de transferuri din iarnă.

Real Madrid vrea să dea lovitura: transfer direct de la Arsenal

Madrilenii au probleme în zona mediană, astfel că Jose Mourinho a cerut întăriri pentru a regla situația.

Real Madrid vrea un jucător asemănător cu Rodri, fotbalist pe care l-au curat pe tot parcursul verii trecute, dar care a ajuns până la urmă la rivala Barcelona.

Se pare că alegerea lui Jose Mourinho ar fi Martin Zubimendi, iar mijlocașul lui Arsenal și-ar fi dat deja acordul pentru un transfer la echipa din capitala Spaniei, conform presei iberice.

Aceeași sursă scrie că „tunarii” ar vrea în schimbul jucătorului adu în 2025 de la Real Sociedad 60 de milioane de euro sumă fixă + 15 milioane de euro sub formă de bonusuri.