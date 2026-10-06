100.000.000 de € pentru starul dorit de Real Madrid!

100.000.000 de € pentru starul dorit de Real Madrid! Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
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Real Madrid, Arsenal și Bayern Munchen se luptă pentru starul de 100.000.000 de €!

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Real MadridKenan YildizJuventus TorinoArsenalBayern Munchen
Din articol

Real Madrid, Arsenal și Bayern Munchen urmăresc cu mare atenție evoluția lui Kenan Yildiz (21 de ani), aripă stânga la Juventus Torino

Kenan Yildiz, out de la Juventus, dacă „Bătrâna Doamnă” nu prinde UCL

Juventus ar putea lua în calcul vânzarea extremei vara viitoare, dacă nu reușește să se califice în Liga Campionilor.

La momentul respectiv, adică finalul sezonului 2026-2027, Real Madrid ar putea să facă o mutare, informează publicația Corriere dello Sport, citată de Transfer News Live

Juventus îl evaluează pe Yildiz la minimum 100 de milioane de euro, potrivit surselor citate anterior. 

Kenan Yildiz

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CV-ul lui Kenan Yildiz

Format de Bayern Munchen și de Juventus Torino, Kenan Yildiz a evoluat la nivel profesionist doar la „Bătrâna Doamnă”, unde a strâns 132 de meciuri, 27 de goluri și 21 de pase decisive.

Alături de Juventus, Yildiz a câștigat un singur trofeu, Cupa Italiei în sezonul 2023-2024. 

  • 31 de selecții, cinci goluri și patru pase decisive a strâns Kenan Yildiz pentru naționala Turciei.  
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