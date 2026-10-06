100.000.000 de € pentru starul dorit de Real Madrid!

Real Madrid, Arsenal și Bayern Munchen urmăresc cu mare atenție evoluția lui Kenan Yildiz (21 de ani), aripă stânga la Juventus Torino.

Kenan Yildiz, out de la Juventus, dacă „Bătrâna Doamnă” nu prinde UCL

Juventus ar putea lua în calcul vânzarea extremei vara viitoare, dacă nu reușește să se califice în Liga Campionilor.

La momentul respectiv, adică finalul sezonului 2026-2027, Real Madrid ar putea să facă o mutare, informează publicația Corriere dello Sport, citată de Transfer News Live.

Juventus îl evaluează pe Yildiz la minimum 100 de milioane de euro, potrivit surselor citate anterior.