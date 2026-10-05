Real Madrid a dat lovitura! Starul a semnat cu „Los Blancos”

Arda Guler (21 de ani) a ajuns la un acord cu Real Madrid pentru prelungirea contractului, informează publicația spaniolă AS.

Real Madrid și-a securizat serviciile lui Arda Guler

Noul angajament al mijlocașului ofensiv turc cu „Los Blancos” are valabilitate până în 2031. Precedentul contract expira în 2029.

Mai mult decât atât, conducerea lui Real Madrid urmează să se înțeleagă și cu Thibaut Courtois. Portarul belgian va continua încă un sezon pe Santiago Bernabeu, conform sursei citate.

Guler, unul dintre favoriții lui Jose Mourinho

Arda Guler se numără printre preferații lui Jose Mourinho. „The Special One” a vorbit, recent, la superlativ despre mijlocașul ofensiv turc.

„Există oameni mai calificați decât mine să vorbească despre dezvoltarea sa, oameni care au lucrat mai mult cu el de când a sosit. Pentru mine, calitatea lui de joc este incredibilă: viziunea, luarea deciziilor, organizarea jocului, stabilitatea pe care o oferă echipei, creația...

Este un jucător cu un potențial fantastic, care are deja cifre foarte interesante și nu sunt doar pase decisive și goluri. Este un tânăr care are o mare influență”, a declarat Jose Mourinho despre Arda Guler.