Real Madrid a dat lovitura! Starul a semnat cu „Los Blancos”

Real Madrid a dat lovitura! Starul a semnat cu „Los Blancos” La Liga
Alexandru Hațieganu
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Real Madrid a reușit o mutare de impact și pregătește încă o lovitură. 

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Arda GulerReal Madridla ligaThibaut Courtois
Din articol

Arda Guler (21 de ani) a ajuns la un acord cu Real Madrid pentru prelungirea contractului, informează publicația spaniolă AS

Real Madrid și-a securizat serviciile lui Arda Guler

Noul angajament al mijlocașului ofensiv turc cu „Los Blancos” are valabilitate până în 2031. Precedentul contract expira în 2029. 

Mai mult decât atât, conducerea lui Real Madrid urmează să se înțeleagă și cu Thibaut Courtois. Portarul belgian va continua încă un sezon pe Santiago Bernabeu, conform sursei citate. 

Guler, unul dintre favoriții lui Jose Mourinho

Arda Guler se numără printre preferații lui Jose Mourinho. „The Special One” a vorbit, recent, la superlativ despre mijlocașul ofensiv turc. 

„Există oameni mai calificați decât mine să vorbească despre dezvoltarea sa, oameni care au lucrat mai mult cu el de când a sosit. Pentru mine, calitatea lui de joc este incredibilă: viziunea, luarea deciziilor, organizarea jocului, stabilitatea pe care o oferă echipei, creația... 

Este un jucător cu un potențial fantastic, care are deja cifre foarte interesante și nu sunt doar pase decisive și goluri. Este un tânăr care are o mare influență”, a declarat Jose Mourinho despre Arda Guler.

Arda Guler

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Arda Guler, mijlocașul lui Real Madrid / Foto: Imago Images
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  • 28.000.000 de euro a plătit Real Madrid pentru Arda Guler către Fenerbahce în iulie 2023. 
  • 119 meciuri, 19 goluri și 28 de pase decisive a strâns de atunci mijlocașul pentru madrileni, alături de care a câștigat cinci trofee: La Liga, Supercupa Spaniei, Champions League, Supercupa Europei și Cupa Intercontinentală.
  • 100.000.000 este cota sa de piața pe Transfermarkt.  
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