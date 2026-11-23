Pauza competițională a luat sfârșit, iar campionatele importante de pe continent s-au reluat. În această situație este și SuperLiga, runda a 16-a debutând cu FC Botoșani - FC Voluntari.

FC Botoșani își schimbă antrenorul

Deși FC Botoșani conducea cu 3-0 în minutul 64, scorul final de pe tabelă a arătat 3-3. Oaspeții au marcat trei goluri în 10 minute, spre surprinderea tuturor celor aflați pe „Municipalul” din Botoșani.

Criza moldovenilor din SuperLiga se adâncește, în condițiile în care echipa nu a mai câștigat în ultimele 5 întâlniri. Situația din clasament nu este una „roz”, cele 16 puncte clasând-o pe FC Botoșani doar pe treapta a 12-a. După 3-3 cu FC Voluntari, Valeriu Iftime a anunțat că se va despărți de Marius Croitoru.

La câteva zile distanță, omul de afaceri s-ar fi decis deja asupra noului tehnician. Valeriu Iftime a expus că poartă negocieri cu un manager din străinătate, iar mutarea este pe punctul de a fi oficializată.

„Încă nu am numit antrenor. Astăzi sper să semnăm cu el. Momentan, nu vă pot spune despre cine este vorba. Nu este român. Cu Marius Croitoru am vorbit, va pleca, asta e. A avut ghinion să știți, pur și simplu nu i-a mers de data asta. Rezultate nu au fost, dar să știți că echipa juca.

Am avut meciuri foarte bune, dar care nu s-au încheiat cum am vrut noi. Marius credea că o va scoate la capăt. Urmează 4 meciuri complicate. Era greu... Publicul și toată lumea de pe lângă m-au convins să schimb antrenorul", a spus Valeriu Iftime, potrivit Digi Sport.