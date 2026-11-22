Fostul manager al „câinilor” a analizat parcursul echipei și a vorbit despre principalele atuuri ale formației pregătite de Nuno Campos. Dinamo a revenit pe teren după pauza internațională, însă nu a avut parte de rezultatul dorit. Formația din Ștefan cel Mare a pierdut cu 0-1 în fața Petrolului, după golul marcat de N'Lundulu în prelungirile primei reprize. Pentru echipa bucureșteană a fost al doilea eșec consecutiv.

Ioan Andone încă are încredere în Dinamo: „Mă aștept să câștige campionatul. În cel mai rău caz, locul 2!”

Invitat la emisiunea VOYO SPORT LIVE, moderată de Andrei Grecu, Ioan Andone a explicat de ce are încredere în actuala echipă a lui Dinamo.

„E bine să termine campionatul regular pe primul sau pe al doilea loc, tot e bine. După aceea urmează play-off-ul. Eu cred că vor rezolva problemele. Au un lot echilibrat, au dovedit în tur că deja sunt o echipă, au un joc bine structurat, joacă mult înainte, pun presiune pe echipa adversă, multe lucruri bune și diferite față de anul trecut. Mă aștept ca Dinamo să câștige campionatul sau, în cel mai rău caz, să termine pe locul 2!”, a declarat Andone la VOYO SPORT LIVE.

La momentul redactării articolului, Dinamo ocupă locul secund în Superliga, cu 33 de puncte, la egalitate cu liderul Universitatea Craiova, care are însă un meci mai puțin disputat. Top 6 este completat de Rapid (31 de puncte), Petrolul (30), U Cluj (29) și Corvinul Hunedoara (25).