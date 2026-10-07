Transferul starului francez nu a avut impactul dorit pe ”Bernabeu”, chiar dacă cifrele acestuia au fost bune. În plus, Mbappe ar fi creat și câteva tensiuni în vestiar din cauza escapadelor sale, motiv pentru care se ia serios în calcul o plecare de la Real Madrid la finalul sezonului următor.

Kylian Mbappe ar fi decis să plece de la Real Madrid!

În această perioadă, au apărut deja câteva informații din Spania potrivit cărora Mbappe ar fi decis să plece de la Real Madrid, iar următoarea sa destinație ar urma să fie Premier League. Rămâne de văzut dacă acest scenariu se va concretiza, ținând cont că Florentino Perez va cere, mai mult ca sigur, o sumă-record în schimbul său.

”Kylian Mbappe este nervos și dezamăgit de Real Madrid. A decis să plece de la Real în vara lui 2027 și clubul nu-i va sta în cale. Următoarea lui destinație este Anglia”, a transmis jurnalistul Francois Gallardo, de la El Chiringuito.

Kylian Mbappe a evoluat în 111 meciuri pentru cei de la Real Madrid, reușind să înscrie de 94 de ori, cifră la care se adaugă și 14 assist-uri, în toate competițiile.