NEWS ALERT Kylian Mbappe vrea să plece de la Real Madrid și a ales deja următoarea destinație!

Kylian Mbappe vrea să plece de la Real Madrid și a ales deja următoarea destinație! La Liga
SPORT.RO
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Kylian Mbappe (27 de ani) joacă de doi ani la Real Madrid, iar până acum singurul trofeu pe care l-a cucerit a fost Supercupa Europei.

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Transferul starului francez nu a avut impactul dorit pe ”Bernabeu”, chiar dacă cifrele acestuia au fost bune. În plus, Mbappe ar fi creat și câteva tensiuni în vestiar din cauza escapadelor sale, motiv pentru care se ia serios în calcul o plecare de la Real Madrid la finalul sezonului următor.

Kylian Mbappe ar fi decis să plece de la Real Madrid!

În această perioadă, au apărut deja câteva informații din Spania potrivit cărora Mbappe ar fi decis să plece de la Real Madrid, iar următoarea sa destinație ar urma să fie Premier League. Rămâne de văzut dacă acest scenariu se va concretiza, ținând cont că Florentino Perez va cere, mai mult ca sigur, o sumă-record în schimbul său.

”Kylian Mbappe este nervos și dezamăgit de Real Madrid. A decis să plece de la Real în vara lui 2027 și clubul nu-i va sta în cale. Următoarea lui destinație este Anglia”, a transmis jurnalistul Francois Gallardo, de la El Chiringuito.

Kylian Mbappe a evoluat în 111 meciuri pentru cei de la Real Madrid, reușind să înscrie de 94 de ori, cifră la care se adaugă și 14 assist-uri, în toate competițiile.

Kylian Mbappe a fost aproape de a semna cu Liverpool

Într-un interviu acordat publicaţiei "The Athletic", starul francez a recunoscut că, înainte de a se transfera la Paris Saint-Germain, a fost foarte aproape să ajungă pe Anfield Road pentru a evolua sub comanda lui Jurgen Klopp la Liverpool.

"S-a întâmplat acum mult timp, când eram la Monaco. A trebuit să iau o decizie şi am fost foarte aproape să mă alătur celor de la Liverpool. Mama mea era o mare admiratoare a lui Klopp şi aceasta era destinaţia ei preferată; îşi dorea să merg acolo", a spus Mbappe.

"Nu am dat curs ofertei pentru că îmi doream să joc în oraşul meu natal, Paris. Nu voiam să plec din ţară până nu mă maturizam puţin, dar, într-adevăr, mama tot spunea: 'Liverpool - vei juca pe Anfield; va fi extraordinar pentru tine”, a spus Mbappe.

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