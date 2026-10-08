După ce a câștigat „dubla” în sezonul precedent, cu titlul în Serie A și Coppa Italia, românul poate visa la „tripla” pe care Jose Mourinho a cucerit-o cu Inter în 2010, Chivuu fiind jucător și titular la acea vremea.

Jose Mourinho: „Sper să nu”

Întrebat dacă actuala echipă a lui Chivu poate repeta performanța, Mourinho a început să râdă și a avut un răspuns ironic. Portughezul consideră că Inter are toate resursele pentru un astfel de sezon, dar speră ca fosta sa echipă să nu ajungă la această performanță.

„Inter? Va fi greu, dar poate câștiga tripla în acest sezon. Va fi dificil, pentru că există Roma și va fi greu pentru ei în campionat. Și în Cupa Italiei se poate întâmpla orice. Dar cred că Inter are tot ce îi trebuie pentru a reuși... Sper să nu, sper să nu, chiar sper să nu. Dar Inter are atât de multe resurse pentru a avea un sezon peste cele din ultimii ani: să câștige campionatul, campionatul și cupa. Inter poate face mai mult”, a spus Mourinho pentru Corriere dello Sport.

Inter Milano revine pe teren sâmbătă, 10 octombrie, contra Parmei, fosta echipă pregătită de românul Cristi Chivu. Partida din etapa a 6-a din Serie A este programată nu mai devreme de ora 19:00.