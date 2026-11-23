Dinamo este surpriza plăcută din startul acestui sezon. Sub comanda lui Nuno Campos, formația din Ștefan cel Mare a încheiat turul campionatului regulat pe treapta secundă, cu 33 de puncte.

Andrei Nicolescu, dat peste cap de situația lui George Pușcaș

În primul meci din returul campionatului, „câinii” au cedat la limită în fața revelației Petrolul, scor 0-1. Și de această dată, Nuno Campos nu s-a putut baza pe serviciile lui lui George Pușcaș.

Ajuns la Dinamo în luna martie, atacantul a adunat doar opt apariții. George Pușcaș s-a accidentat, din nou, în luna mai, iar de la acel moment nu a mai fost deloc disponibil.

În acest condiții, Andrei Nicolescu și-a spus „of-ul”. Oficialul lui Dinamo speră ca George Pușcaș să revină cât mai devreme pe teren. Situația este una frustrantă pentru conducători, deoarece atacantul este plătit în continuare, dar nu a prins încă niciun minut sub comanda lui Nuno Campos.

„Este o situaţie complicată. Ce aş putea să fac? Îl aşteptăm şi noi pe teren, mai mult de atât ce pot să spun. Crezi că noi nu am vrea să joace? Normal că-l plătim… este sub contract, cum adică? Suntem frustraţi şi noi. Ne dorim să-l vedem pe teren. Procesul său de recuperare este un pic mai complex.

Nu am putut să forţăm anumite lucruri pentru că terenul nu a fost extraordinar. Suntem frustraţi că nu apare, dar o să apară la un moment dat. Nici nu vrem să forţăm din nou şi să joace doar 2-3 săptămâni.

Eu sper că sunt şanse ca el să joace în acest an calendaristic. Sunt şanse să joace, dar sunt şi şanse să nu-l vedem. (De ce i-aţi mai prelungit contractul?) Câteva goluri în plus, într-un campionat cum este al României, înseamnă 4-5 puncte care, la final, fac diferenţa”, a spus Andrei Nicolescu, potrivit Fanatik.