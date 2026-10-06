La finalul stagiunii precedente, Dani Carvajal a plecat de la Real Madrid, după 13 ani în care a îmbrăcat echipamentul grupării de pe ”Bernabeu” și a bifat peste 400 de apariții în toate competițiile.

Surpriză! La patru luni de când a plecat de la Real Madrid, Dani Carvajal și-a găsit echipă

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele sociale că Getafe a ajuns la un acord verbal cu Dani Carvajal pentru mutarea acestuia la clubul de ”Estadio Coliseum”.

Getafe se află pe poziția a 11-a în clasamentul din La Liga, cu opt puncte înregistrate după șapte etape desfășurate din primul eșalon. Două victorii, două remize și trei eșecuri a consemnat până acum clubul.

”Getafe a ajuns la un acord verbal pentru transferul lui Dani Carvajal! Vizita medicală a fost efectuată, iar clubul este pregătit să facă anunțul oficial.

Se mai așteaptă doar aprobarea La Liga în privința limitelor impuse de Fair Play-ul Financiar. Carvajal și-a dat acordul pentru transferul la Getafe”, a scris Fabrizio Romano pe rețele.