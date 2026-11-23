Blănuță a ajuns la cinci goluri marcate în acest sezon pentru Lechia Gdansk , după ce duminică a înscris în partida cu cu Odra Opole (2-1), din cadrul rundei #15 a ligii secunde poloneze. Atacantul a reușit golul egalizator al meciului cu o lovitură de cap din șase metri.

Cele cinci goluri la care a ajuns Blănuță au fost marcate în doar nouă etape de campionat, iar forma excelentă vine după una de coșmar la Dinamo Kiev . Adus cu mari așteptări, fostul atacant de la FC U Craiova și U Cluj a jucat foarte puțin și a înscris un singur gol în 11 partide.

Antrenorul de la Lechia Gdansk îl compară pe Blănuță că Bobcek, atacantul vândut cu aproape 11 milioane de euro

Cedat la Lechia Gdansk în această vară, Blănuță pare că și-a găsit din nou liniștea, iar ultimele evoluții i-au adus elogii din partea antrenorului său, Krzysztof Brede (45 de ani).

"Vlad a venit la noi după o perioadă lungă de absență de la Dinamo Kiev. Știam că trebuie să lucrăm mult cu el și că fiecare săptămână în plus îl va ajuta să progreseze fizic. Dar încă de la primul antrenament ne-am spus între noi, în staff, că se vede imediat ce calități are și că e doar o chestiune de timp până să intre în formă.

Ca viteză, îmi amintește de Bobcek. Are acel instinct în careu, știe să finalizeze și cu capul, și cu piciorul. Aleargă cu intensitate după fiecare minge și ajută echipa la presing. E un jucător cu adevărat valoros. Mă bucur că progresează și cred că până la finalul sezonului îl vom mai vedea în multe momente bune și cu multe execuții frumoase", a spus Krysztof Brede, după meciul de duminică, potrivit Radio Gdansk.

Tomas Bobcek (25 de ani), atacantul cu care Brede l-a comparat pe Blănuță, este fotbalistul pe care Lechia Gdansk l-a vândut în vară la Frosinone pentru nu mai puțin de 10,7 milioane de euro. Slovacul este acum rival pe post cu Daniel Bîrligea.