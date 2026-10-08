Postul de radio Cadena Ser a prezentat o imagine a atmosferei tensionate care a domnit în vestiarul lui Real Madrid timp de mai multe luni. Jose Mourinho, care a sosit în această vară, nu a reuşit să inverseze tendinţa.

Tensiuni la Real Madrid

După o pauză de trei săptămâni, Real Madrid îşi va relua competiţiile sâmbătă, găzduind Villarreal (21:00, etapa a 8-a din La Liga). După ce au pierdut în faţa lui Atletico (2-1) chiar înainte de pauza internaţională, „Los Blancos” sunt obligați să-şi revină rapid, deoarece se confruntă cu un program dificil, inclusiv o deplasare la Roma miercuri în Liga Campionilor, meciurile pe teren propriu împotriva Sevillei şi a lui RB Leipzig, şi apoi „El Clasico” din Barcelona pe 25 octombrie.

Deşi lotul a fost împrăştiat la diverse echipe naţionale în ultimele trei săptămâni, atmosfera rămâne foarte tensionată, ambianţa din vestiar fiind „departe de a fi liniştitoare”, a dezvăluit joi postul de radio Cadena Ser.

Cadena Ser: „Atmosfera din acest vestiar este la fel de glacială ca întotdeauna”

„Singura problemă este că atmosfera din acest vestiar este la fel de glacială ca acum cinci luni”, a declarat jurnalistul Anton Meana în cadrul emisiunii „El Larguero”.

Sosit în această vară, Jose Mourinho încă nu a reuşit să schimbe dinamica unui grup de jucători care „nu se înţelegeau bine cu Xabi Alonso sau Arbeloa”.

Doi jucători s-ar fi certat chiar, potrivit instituţiei media, care nu le-a dezvăluit identitatea. „Această răceală din vestiar, pe care nici măcar intensitatea lui Mourinho nu a reuşit să o risipească, combinată cu tulburările din jurul afacerii Mbappe, a creat un climat tensionat, departe de a fi ideal pentru abordarea acestei luni cruciale, octombrie”, a adăugat instituţia media.

Kylian Mbappe a revenit la antrenamente

Miercuri, Kylian Mbappe a participat la primul său antrenament cu echipa de la accidentarea sa din Turcia, în timp ce se afla în meciul naţionalei Franţei (câștigat cu 1-0) pe 25 septembrie. De atunci, francezul a agasat serios oficialii Realului cu prezenţa sa nu tocmai discretă într-un club de noapte, cu postarea sa provocatoare de pe Instagram despre ciclism şi cu incertitudinea din jurul stării sale fizice. Din perspectiva situației medicale, căpitanul Franței pare să se simtă mai bine, fiind disponibil pentru deplasarea la Villarreal. Condiţia sa fizică este „optimă”, potrivit Cadena Ser. Prin urmare, Mourinho l-ar putea titulariza.

Săptămâna aceasta, se pare că managerul a vorbit cu câştigătorul Cupei Mondiale din 2018 pentru a-l îndemna să fie mai discret în viaţa sa în afara terenului. „Clubul reafirmă, de asemenea, că Mbappe se descurcă bine şi nimeni nu sugerează că Mourinho nu-l va apăra cu fermitate la conferinţa de presă de vineri”, relatează Cadena Ser, citată de News.ro.