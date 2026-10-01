Florentino Perez a fost extrem de vocal de-a lungul timpului în legătură cu „scandalul Negreira”, în care FC Barcelona este acuzată că ar fi plătit 8,4 milioane de euro către Jose Maria Enriquez Negreira între 2001 și 2018, care la momentul respectiv ocupa funcția de vicepreședinte al Comisiei Tehnice a Arbitrilor din Spania.

UEFA a confirmat primea documentelor de la Real Madrid și începe ancheta

Real Madrid a solicitat celor de la UEFA ca toate trofeele câștigate de Barcelona între 2001 și 2018 să fie anulate. Forul european a confirmat primirea documentelor și a anunțat că le va analiza în cadrul unei anchete.

„UEFA poate confirma că a primit din partea Real Madrid CF un număr considerabil de documente referitoare la ancheta în curs privind FC Barcelona, în dosarul care îl vizează pe Jose Maria Enriquez Negreira, fost vicepreședinte al Comisiei Tehnice a Arbitrilor din cadrul Federației Regale Spaniole de Fotbal (așa-numitul 'caz Negreira').

Inspectorii de Etică și Disciplină ai UEFA au primit, de asemenea, aceste documente, pe care le vor analiza în cadrul evaluării în curs a cazului”, se arată în comunicatul UEFA.

Barcelona a câștigat în perioada 2001-2018 nouă titluri de campioană în La Liga, șase Cupe ale Regelui, șapte Supercupe ale Spaniei, patru trofee UEFA Champions League, trei Supercupe ale Europei și trei Cupe Mondiale ale Cluburilor, în total 32 de trofee.

Cel mai probabil, Real Madrid a solicitat anularea titlurilor câștigate de rivala catalană în cadrul competițiilor aflate sub egida UEFA. Rămâne de văzut ce concluzie va trage forul european în urma investigației aflate în desfășurare în „cazul Negreira”.