Eroul meciului de la Mioveni a fost portarul Igor Nikic, care și-a salvat echipa în mai multe rânduri în fața vedetelor de la FCSB, în special în repriza secundă. Bucureștenii au trimis nouă șuturi pe poartă, dar fără succes.

Gigi Becali: ”Radunovic și Muhar sunt piese principale”

Chiar dacă s-a arătat dezamăgit de jocul echipei sale și a anunțat că se va implica din nou la echipă, Gigi Becali a avut, totuși, doi remarcați după partida de la Mioveni.

Risto Radunovic și Karlo Muhar l-au impresionat pe patronul de la FCSB. În cazul muntenegreanului, reprofilat din fundaș stânga în mijlocaș la închidere, contractul va expira în această iarnă și este de așteptat ca acesta să fie prelungit.

„Radunovic e piesă principală, el nu greșește o pasă, el nu pierde mingea la mijlocul terenului. Nici el, nici Muhar. Ei sunt piese principale la noi”, a spus Becali.

După rezultatul de la Mioveni, FCSB a rămas pe locul nouă, cu 22 de puncte, la egalitate cu CFR Cluj și la trei puncte de locul șase, ultimul care asigură prezența în play-off.

În următoarea rundă, FCSB va juca pe teren propriu, de această dată cu ultima clasată Csikszereda.

FC Argeș - FCSB 0-0 | Echipele de start: