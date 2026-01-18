Patronul de la FCSB a comentat mutarea momentului în SuperLiga, revenirea lui Olimpiu Moruțan (26 de ani) în fotbalul românesc. Deși internaționalul român a fost pe lista roș-albaștrilor, acesta a ales proiectul din Giulești. Latifundiarul din Pipera susține că nu este supărat pe vărul său care a intermediat mutarea.



„Am văzut la televizor. Nu sunt certat, dar cum să vorbesc eu cu Giovanni, dacă nu am știut? Vulturar mi-a spus acum patru zile, apoi am văzut la televizor că a semnat cu Rapid. Ce să fac, să ghicesc? Cu alte cuvinte, trebuia să mă sune el. Normal era să mă sune el, dar dacă el are mai mult avantaj la Rapid, care e problema mea? Să-i dau eu telefon lui, Giovanni, și să-i spun «adu-l, mă, la mine»? Nu, nu fac asta. Eu nu sunt ca Șucu, eu nu fac așa ceva”, a spus Gigi Becali, potrivit Digisport.



„Eu pot fi mai șmecher de zece ori decât Șucu”



Finanțatorul campioanei a continuat tirada la adresa omologului de la Rapid, sugerând că Dan Șucu ar fi intervenit peste negocieri, lucru pe care el refuză să îl facă.



„Dacă Șucu a intervenit... Eu nu sunt Șucu, să mă bag când se negociază. Eu pot fi mai șmecher de zece ori decât Șucu, financiar vorbind. Ce facem, licitație la fotbalist? Eu nu fac așa ceva. Apoi am auzit la televizor că negociază de două săptămâni. E bine și lui Șucu, e bine și lui Giovanni, hai să nu ne certăm pentru fotbaliști, hai să ne respectăm”, a mai spus Gigi Becali.

