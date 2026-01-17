Elevii lui Elias Charalambous s-au împiedicat la Mioveni de FC Argeș, revelația actualei stagiuni. Condusă de Bogdan Andone, echipa din Pitești a învins campioana en-titre cu 1-0.



Unicul gol al confruntării de pe stadionul ”Orășenesc” a fost marcat în prima repriză, de către Yanis Pîrvu (minutul 28)



Panduru a contestat dur decizia luată de Gigi Becali: ”Niciodată! La ei da, e corect, dar la el? Niciodată”



La pauză, FCSB l-a scos de pe teren pe Juri Cisotti, iar în locul său a intrat David Miculescu. Tot la pauză au mai fost introduși pe suprafața de teren și Alexandru Stoian și Risto Radunovic, în locul lui Mihai Toma și Alexandru Pantea.



Basarab Panduru, fost internațional român, consideră că FCSB nu ar fi trebuit să-l scoată de pe teren niciodată pe Juri Cisotti, cel care are îndemânarea să țină mijlocul și de unul singur.



Panduru admite însă că schimbările lui Pantea și Toma erau musai.



”Cisotti nu trebuia schimbat niciodată! Pantea şi cu Toma, da, e corect, dar Cisotti, nu!”, a spus Cisotti, potrivit Prima Sport.



Joyskim Dawa a revenit la FCSB după 10 luni de absență: ”Acum putem realiza ceva”



”A fost o perioadă lungă. Sunt fericit că am revenit, dar am pierdut meciul și sunt foarte dezamăgit. Am încercat să dau tot ce pot astăzi. Au avut o ocazie și au marcat, noi nu am reușit. A fost dificil, dar am muncit mult pentru a reveni. Nu au fost mai buni decât noi!



Au așteptat o greșeală și au profitat. Am avut două sau trei ocazii și nu am marcat, am încercat să pasăm, dar terenul nu era bun, pentru nicio echipă nu este ușor să joace pe un asemenea teren.



Fiecare meci este dificil, iar meciul cu Dinamo Zagreb va fi mai dificil decât cel de astăzi. Trebuie să ne întoarcem cu o victorie. Când joci fotbal, trebuie să ai încredere. Cred că putem realiza ceva în Europa și în campionat”, a spus Joyskim Dawa.

