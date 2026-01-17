A doua zi după eșecul suferit de roș-albaștri în fața piteștenilor, Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anunțat că un jucător este ”out”.

Gigi Becali: ”Vreau să reziliem contractul lui Chiricheș!”

Dezamăgit de evoluția din meciul cu FC Argeș a lui Vlad Chiricheș, finanțatorul campioanei României a anunțat că nu se va mai baza pe experimentatul fundaș central și că are de gând să îi rezilieze contractul și să îi găsească un înlocuitor lui Chiricheș.

”Am vorbit în timpul meciului cu Meme. A spus ‘Gigi, nu-l schimba pe Chiricheș, că a jucat bine’. Eu văd altfel jocul și Meme s-a convins acum de ce i-am spus. Eu nu vreau un mijlocaș care într-adevăr are experiență, cum are Chiricheș, și stă acolo, o ia pe piept, o ia pe cap, dă cu capul, are talent, stopează bine mingea, pasează lejer.

Eu vreau mijlocaș șesar, care se duce și tamponează adversarul, câștigă mingea, deposedează și dă pasă. Nu care stă la alibi acolo, ‘Stai că știu eu să stau aici’, n-am nevoie de așa ceva. Ca atare, i-am spus lui Meme ‘Bă, Mihai, spune-i lui Chiri, hai să încetăm’.

Că vreau să iau jucător acolo. Oricum nu o să fie pe listă, că avem nevoie să punem alt jucător pe listă. Nu mai poate. Vreau să reziliem contractul, că oricum nu o să fie pe listă. O să-l păstrăm, dacă e. În club îl păstrăm, ca respect. Dar ca fotbalist, nu mai, nu are rost”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

