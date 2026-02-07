Rapid a remizat în derby-ul cu Petrolul, scor 1-1, într-un meci din runda a 26-a din Superliga.

Pentru giuleșteni a marcat Alexandru Pașcanu (75'), în timp ce Petrolul a înscris prin Papp (73'). Marco Dulca a fost eliminat în minutul 90+6.

Victor Angelescu a spus când vor „livra” pentru Rapid Moruțan și Paraschiv

Președintele giuleștenilor a fost întrebat despre prestațiile cenușii ale lui Olimpiu Moruțan și Daniel Paraschiv din remiza cu Petrolul.

Victor Angelescu a explicat că cei doi fotbaliști aduși în această iarnă de Rapid nu sunt încă la capacitate maximă, dar consideră că lucrurile vor sta cu totul altfel în play-off.

„Eu cred că vor atinge nivelul optim în play-off. Mai ales Paraschiv, care a jucat foarte puţin. Olimpiu poate a fost băgat mai des, a mai prins minute. Au nimerit şi această perioadă în care jucăm o dată la 3 zile, trebuie să capete un anumit ritm. Începând cu play-off-ul, ar trebui să fie la un nivel optim”, a declarat Angelescu la Prima Sport.

În urma acestui rezultat, Rapid se află pe locul doi la egalitate de puncte cu liderul Universitatea Craiova, care are cu un meci mai puțin. De cealaltă parte, Petrolul se află pe poziția a 12-a cu 25 de puncte adunate.