După doar câteva luni petrecute la echipă, conducerea clubului de pe San Siro a decis să îi ofere lui Cristi Chivu un nou contract.

Salariu de 3,5 milioane de euro pentru Chivu, după prelungirea contractului cu Inter

Presa din Italia susține că antrenorul român va semna un contract cu Inter valabil până în vara anului 2029. Actuala înțelegere a tehnicianului expiră în vara lui 2027, însă nerazzurrii nu vor să îl piardă pe Chivu.

Din acest motiv, prelungirea contractului vine la pachet cu o mărire salarială substanțială.

În momentul de față, Chivu încasează 2,5 milioane de euro pe an, însă după prelungirea contractului, antrenorul român va câștiga 3,5 milioane de euro pe an, la care se vor adăuga și diferite bonusuri în funcție de performanțele echipei.

”Conducerea lui Inter îi atribuie lui Chivu meritul de a fi reconstruit o echipă devastată de incidentele recente. Pentru proprietari, conducere, jucători și chiar pentru suporteri, un antrenor adevărat poate face toate acestea”, au scris italienii de la TuttoMercatoWeb.