Sorana Cîrstea va disputa împotriva Emmei Răducanu marea finală a Openului Transilvaniei 2026, cel mai așteptat ultim act al competiției de la Cluj-Napoca, în primii șase ani de istorie.

Jucătoarea din România a fost într-o stare de grație, în semifinala cu Daria Snigur, câștigată vineri-seară, scor 6-0, 6-3, în doar 56 de minute de joc.

Sorana Cîrstea, imaginea săptămânii, la Transylvania Open

În mai puțin de o oră petrecută pe teren, Sorana Cîrstea a reușit să ofere imaginea turneului, o fotografie surprinsă din înaltul Arenei BT, care oferă impresia că echipamentul de joc al Soranei Cîrstea se aseamănă cu un nufăr care stă culcat pe luciul unei ape dulci.

Concentrată la minge, cu privirea ațintită spre un nou serviciu letal, Sorana Cîrstea îmbină, în acest instantaneu, grația și forța prin care le-a eliminat din competiție pe Anastasia Potapova - campioana de anul trecut -, dar și pe Tamara Zidansek, fostă semifinalistă a turneului de la Roland Garros.