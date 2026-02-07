FOTO ȘI VIDEO Sorana Cîrstea a oferit „poza turneului” în semifinala de 56 de minute de la Transylvania Open. Punctele jucate cu o inspirație de campioană

Sorana Cîrstea a oferit „poza turneului" în semifinala de 56 de minute de la Transylvania Open. Punctele jucate cu o inspirație de campioană
Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA), elegantă și puternică, la Transylvania Open 2026 (VOYO), turneu în care nu a pierdut set, în drumul spre finală.

Sorana Cîrstea va disputa împotriva Emmei Răducanu marea finală a Openului Transilvaniei 2026, cel mai așteptat ultim act al competiției de la Cluj-Napoca, în primii șase ani de istorie.

Jucătoarea din România a fost într-o stare de grație, în semifinala cu Daria Snigur, câștigată vineri-seară, scor 6-0, 6-3, în doar 56 de minute de joc.

Sorana Cîrstea, imaginea săptămânii, la Transylvania Open

În mai puțin de o oră petrecută pe teren, Sorana Cîrstea a reușit să ofere imaginea turneului, o fotografie surprinsă din înaltul Arenei BT, care oferă impresia că echipamentul de joc al Soranei Cîrstea se aseamănă cu un nufăr care stă culcat pe luciul unei ape dulci.

Concentrată la minge, cu privirea ațintită spre un nou serviciu letal, Sorana Cîrstea îmbină, în acest instantaneu, grația și forța prin care le-a eliminat din competiție pe Anastasia Potapova - campioana de anul trecut -, dar și pe Tamara Zidansek, fostă semifinalistă a turneului de la Roland Garros.

Sorana Cîrstea, despre sacrificii și împlinire în tenisul profesionist

„E o săptămână minunată. Îmi pare rău că se termină. La Cluj, am găsit o căldură și o susținere cum rar mi s-a întâmplat în această carieră. Joc destul de bine. E ultimul an și se adaugă aceste emoții extra. Toate aceste lucruri au făcut ca această săptămână să fie magică.

Sunt extrem de tristă că se termină, dar sunt foarte recunoscătoare pentru ce trăiesc. Pentru asta joc tenis, iar, în aceste momente, toate sacrificiile dispar. Pentru asta joci, acesta e idealul: să joci cel mai bun tenis în fața spectatorilor de acasă,” a afirmat Sorana Cîrstea, la conferința de presă organizată după semifinala cu Daria Snigur, în ultima intervenție înainte de finală.

Sorana Cîrstea - Emma Răducanu se joacă sâmbătă, de la ora 16:30, în direct și în exclusivitate la Pro Arena și VOYO.

  • Cirstea snigur semifinala to 2026
  • Urmărește mai jos cele mai spectaculoase puncte jucate de Sorana Cîrstea în cele 56 de minute ale jocului cu Daria Snigur, din semifinala a doua de la Transylvania Open 2026!
