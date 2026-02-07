VIDEO Laurențiu Reghecampf, înfrânt în Liga Campionilor din Africa. Situația echipei antrenorului român

Laurențiu Reghecampf, înfrânt în Liga Campionilor din Africa. Situația echipei antrenorului român Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
MC Alger a învins cu 2-1 pe teren propriu formația Al-Hilal Omdurman din Sudan, pregătită de Laurențiu Reghecampf. 

Laurentiu Reghecampf
Laurențiu Reghecampf (50 de ani) a suferit prima înfrângere, în sezonul curent al Ligii Campionilor din Africa, alături de Al-Hilal Omdurman din Sudan.

Laurențiu Reghecampf, învins în Liga Campionilor din Africa

Echipa antrenorului român a cedat, vineri seara, cu scorul de 1-2, în fața formației MC Alger, care a condus cu 2-0 încă de la pauză. 

Anatouf (15') și Ferhat (44') au punctat pentru gruparea din Algeria, în timp ce pentru trupa lui Reghecampf speranțele au fost readuse de către M'Bracek (77').

În ciuda înfrângerii încasate, Al-Hilal Omdurman rămâne cel puțin provizoriu pe primul loc în Grupa C, cu opt puncte câștigate în cinci partide disputate.

Situația lui Laurențiu Reghecampf în campionat

În campionat, Al-Hilal Omdurman este favorită la cucerirea titlului, chiar dacă momentan se află pe locul doi. 

Echipa lui Reghecampf are 35 de puncte în 15 meciuri, cu unul mai puțin decât liderul APR, care a disputat însă două partide în avans.  

Contract „faraonic” pentru Reghecampf

Potrivit presei arabe, vicepreședintele Mohamed Ibrahim Al-Aliqi, cel care conduce, de fapt, Al-Hilal Omdurman și s-a înțeles cu Reghecampf în vara anului trecut, a fost mandatat de Consiliul de Administrație să prelungească actualul acord al antrenorului român. 

„Negocierile sunt pe final cu Reghecampf. Discuțiile au decurs bine și antrenorul urmează să semneze prelungirea pe încă doi ani“, a anunțat Shams-El-Din Al-Amin, un foarte cunoscut jurnalist de sport din Sudan.

Mai departe, publicația la care lucrează ziaristul amintit a oferit detalii despre noul contract al lui Reghecampf. Într-o primă fază, Al-Hilal Omdurman intenționa să mărească salariul românului, de la 15.000 de dolari lunar la 23.000. Acum însă, încurajată de rezultatele recente ale echipei, conducerea și-a dat acordul ca salariul lui Reghecampf să fie dublat, urmând să ajungă la 30.000 de dolari, plus bonusuri de obiectiv.

În acest moment, Al-Hilal Omdurman e lider în campionatul din Rwanda, aici joacă din cauza războiului din Sudan, și aproape de sferturile Champions League.

