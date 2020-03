Florin Talpan, printre favoritii lui Dumitru Dragomir! "Imi place, eu l-as angaja"

Fostul sef de la LPF a vorbit despre juristul Stelei si despre situatia stadionului Ghencea.

Retras din fotbal, Dumitru Dragomir nu a pierdut contactul cu sportul in care a fost implicat zeci de ani. Fostul presedinte al LPF spune ca oricine poate juca pe noul stadion din Ghencea, inclusiv FCSB, contrar spuselor lui Florin Talpan. Cu toate astea, Dragomir spune ca jurisul CSA Steaua este profesionist si ca l-ar angaja, daca ar avea nevoie.

"FCSB va putea juca pe Ghencea! 100%! Eu am o impresie buna despre Talpan, ca jurist imi place, l-as angaja. Dar nu are dreptate in cazul asta, stadionul e facut din banii nostri, ai tuturor. Acolo poate sa joace oricine, pentru ca statul trebuie sa recupereze banii pe care i-a cheltuit", a spus Dumitru Dragomir la PRO X.

Florin Talpan, juristul CSA Steaua, care se afla in conflict direct cu Gigi Becali si FCSB, a afirmat in mai multe randuri ca echipa patronata de milionar nu va putea juca pe noua arena.