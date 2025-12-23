Universitatea Craiova este noul lider al Superligii României, după ce a câștigat cu 5-0 meciul cu Csikszereda și a profitat de pașii greșiți făcuți de Dinamo, Rapid și FC Botoșani. Mai multe voci importante din fotbalul românesc o văd pe Craiova drept favorită la titlu în acest sezon.

Invitat la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”, Florin Matache, ”Eroul de la Liberec”, spune că oltenii au un joc superior față de celelalte echipe aflate în competiție.

Florin Matache: ”Craiova e un pic peste celelalte echipe”

„Cel mai solid joc? Toate echipele au avut fluctuații, dar ca și lot, valoare și calitate, cred că cei de la Craiova sunt un pic peste celelalte echipe”, a spus Matache, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro.”

După ce a dat de pământ cu Csikszereda, Craiova are 40 de puncte, este la un punct distanță de locul doi, ocupat de Rapid, și se poate lăuda și cu cel mai bun golaveraj din acest campionat (+17), cu 37 de goluri marcate (cel mai bun atac) și 20 primite.

Specialiștii o văd pe Craiova favorită la titlu

Statisticienii de la Football Meets Data anticipează că play-off-ul din Superliga va fi format în acest sezon din Universitatea Craiova, Rapid, FCSB, Dinamo, FC Botoșani și Universitatea Cluj.

Cu nouă etape rămase din sezonul regulat și cele zece din play-off, Universitatea Craiova este văzută acum principala favorită la titlu, cu 36,8% șanse. Oltenii sunt urmați de Rapid (24,9%), Dinamo (11,1%), FCSB (10,4%), FC Botoșani (8,2%) și Universitatea Cluj (3,1%).

