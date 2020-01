Florin Talpan l-a contactat pe Klaus Iohannis! Juristul de la CSA Steaua a luat FOC dupa decizia de la Inalta Curte de Casatie

Florin Talpan i-a trimis o scrisoare lui Klaus Iohannis.

Juristul de la CSA Steaua a luat foc dupa decizia de ieri luata de Inalta Curte de Casatie, unde s-a dispus rejudecarea procesului in care Florin Talpan ar trebui sa primeasca 30.000 de euro din partea lui Gigi Becali, aceasta suma reprezentand despagubirile pentru injuriile aduse de patronul FCSB in 2015.

"Decizia pronuntata in data de 16 ianuarie 2020 in dosarul nr. 13134/3/2016 de Instanta Suprema este un atac dur la statul de drept, la pregatirea juridica a practicienilor in drept, chiar a studentilor la drept din anul II care invata Codul de Procedura Civila, la adresa judecatorilor Curtii de Apel Bucuresti care au pronuntat o hotarare temeinica si legala, la munca acestora si nu in ultimul rand un atac la viata mea privata, a imaginii mele, a securitatii mele si a familiei mele", spune Talpan intr-un fragment din scrisoarea trimisa presedintelui.