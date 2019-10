"Pentru mine, nu exista FCSB!" Cornel Dinu l-a UMILIT in direct pe Florin Talpan: "Este un nume predestinat esecului" VIDEO

Cornel Dinu a vorbit in exclusivitate la PRO X.

Fostul mare jucator al lui Dinamo a vorbit despre situatia lui Dinamo, asemanand-o cu cea de la Steaua. "Profesorul" a comentat de razboiul pe care Gigi Becali il are cu CSA Steaua si a profitat de ocazie pentru a-l umili pe Florin Talpan.

"Este tipic caderii noastre in derizoriu. Pentru mine, in ciuda ingineriilor financiare care se faceau pe atunci de familia Paunescu, au fost continuate de Becali. Pentru mine, nu exista FCSB. Pentru mine FCSB este in continuare Steaua. Este continuatoare, indiferent de cum a fost preluat clubul.

In secunda in care mai ma iau in gura si cu Talpan. Este un nume predestinat esecului. Cand te cheama Talpan...este un obsedat de anumite lucruri. Poate stie si ceva carte, dar ma indoiesc", a spus Cornel Dinu la PRO X.