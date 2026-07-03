Dinamo mizează pe jucători tineri și în stagiunea care stă să înceapă și a adus fotbaliști de viitor în startul campaniei de transferuri.

Adriano Manole, Ianis Doană, Răzvan Radu și Ștefan Opriș sunt jucătorii tineri pe care Dinamo i-a adus în această vară.

Florin Prunea a lăudat mutarea făcută de Dinamo

Florin Prunea l-a scos în evidență pe Ștefan Opriș, fotbalist adus gratuit de la ”U” Cluj. Fostul portar al „Generației de Aur” l-a comparat pe fundașul lateral cu Dan Petrescu.

„L-au luat gratis, jucător care mai are încă 4 ani de U21. A jucat toate meciurile la Iași, era jucătorul lui U Cluj. Știți ce s-a întâmplat? Ăia l-au semnat și au ținut contractul la dulap.

Copilul, cu Vulturar și cu un avocat s-au dus pe blat la Ligă și l-au scos liber. Nu era contractul înregistrat. O să-l vedeți la echipa națională. La Iași mi-a povestit cineva că șase luni nu a luat un ban, o dată nu l-am auzit să se plângă.

El voia să joace fotbal. E bun, e Dan Petrescu în picioare. Au făcut o afacere extraordinară”, a spus Florin Prunea la Iamsport.

Dinamo a anunțat transferul lui Ștefan Opriș

„Câinii” continuă să aducă jucători cu potențial, iar Ștefan Opriș a impresionat în stagiunea trecută din liga secundă.

Fundașul dreapta se va lupta pe post cu Maxime Sivis, titularul din stagiunea trecută pe postul respectiv.

„Bine ai venit, Ștefan Opriș!

Ne bucurăm să anunțăm un nou transfer pentru echipa noastră!

Tânărul Ștefan Opriș este ultimul sosit în lotul condus de Nuno Campos și s-a alăturat echipei în cantonamentul din Kielce.

Noul nostru fundaș dreapta a evoluat în sezonul trecut la Poli Iași, formație pentru care a bifat un număr de 26 de meciuri la nivelul ligii secunde, timp în care a oferit un total de 3 pase decisive.

În vârstă de 19 ani, Ștefan a semnat un contract valabil pe o perioadă de trei ani, până la 30.06.2029 cu opțiune de prelungire din partea clubului pe încă două sezoane competiționale, până la 30.06.2031.

Îi dorim mult succes în tricoul echipei noastre și cât mai multe realizări în alb și roșu!”, a scris Dinamo București pe pagina oficială de Facebook.

200.000 de euro este cota lui Ștefan Opriș, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.