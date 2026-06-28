Pleacă de la Dinamo! Andrei Nicolescu anunță despărțirea de un titular

Președintele Andrei Nicolescu a confirmat că Devis Epassy nu mai intră în planurile noului antrenor, Nuno Campos.

Portarul camerunez, adus în vara anului 2025, a fost titularul lui Dinamo în stagiunea precedentă, însă schimbarea băncii tehnice și transferul lui Alaa Bellaarouch au modificat ierarhia dintre buturi.

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Andrei Nicolescu a explicat că tehnicianul portughez își dorește un portar cu un joc foarte bun de picior, motiv pentru care marocanul Bellaarouch este văzut drept prima opțiune.

„Nuno îşi doreşte să joace cu un portar care să aibă un joc de picior foarte bun şi pe acest considerent îl vede ideal pe Alaa Bellaarouch. Epassy nu cred că va rămâne la Dinamo. Abia acum începem să avem discuţii să vedem ce opţiuni are”, a declarat Andrei Nicolescu, pentru Prima Sport.

Epassy a apărat în 31 de meciuri pentru Dinamo în sezonul recent încheiat. Camerunezul a încasat 33 de goluri și a reușit să păstreze poarta intactă în nouă partide.