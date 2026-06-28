Pleacă de la Dinamo! Andrei Nicolescu anunță despărțirea de un titular

Pleacă de la Dinamo! Andrei Nicolescu anunță despărțirea de un titular Superliga
SPORT.RO
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Unul dintre titulari este foarte aproape de despărțirea de formația din Ștefan cel Mare. 

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Devis EpassyDinamoandrei nicolescuAlaa Bellaarouch
Din articol

Președintele Andrei Nicolescu a confirmat că Devis Epassy nu mai intră în planurile noului antrenor, Nuno Campos.

Portarul camerunez, adus în vara anului 2025, a fost titularul lui Dinamo în stagiunea precedentă, însă schimbarea băncii tehnice și transferul lui Alaa Bellaarouch au modificat ierarhia dintre buturi.

Pleacă de la Dinamo! Andrei Nicolescu anunță despărțirea Devis Epassy

Andrei Nicolescu a explicat că tehnicianul portughez își dorește un portar cu un joc foarte bun de picior, motiv pentru care marocanul Bellaarouch este văzut drept prima opțiune.

„Nuno îşi doreşte să joace cu un portar care să aibă un joc de picior foarte bun şi pe acest considerent îl vede ideal pe Alaa Bellaarouch. Epassy nu cred că va rămâne la Dinamo. Abia acum începem să avem discuţii să vedem ce opţiuni are”, a declarat Andrei Nicolescu, pentru Prima Sport.

Epassy a apărat în 31 de meciuri pentru Dinamo în sezonul recent încheiat. Camerunezul a încasat 33 de goluri și a reușit să păstreze poarta intactă în nouă partide.

Ultima sa apariție a fost în amicalul pierdut de Dinamo cu Motor Lublin, scor 1-3.

În locul său, Dinamo l-a adus pe Alaa Bellaarouch, împrumutat cu opțiune de cumpărare definitivă în valoare de 500.000 de euro.

Portarul marocan vine după experiențe la Strasbourg și Braga și va lupta pentru postul de titular cu Alexandru Roșca.

În vârstă de 33 de ani, Devis Epassy este cotat la 400.000 de euro și a mai evoluat în carieră pentru Lorient, Rennes, Guijuelo, Avranches, Epinal, Levadiakos, Lamia, OFI Creta, Abha și Karmiotissa.

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