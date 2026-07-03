Ei sunt antrenorii din Serie A! Cu cine se luptă Cristi Chivu pentru un nou titlu

Ei sunt antrenorii din Serie A! Cu cine se luptă Cristi Chivu pentru un nou titlu Serie A
SPORT.RO
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Grila tehnicienilor din Serie A pentru sezonul 2026-2027 este completă. Cristi Chivu își cunoaște adversarii în cursa pentru un nou trofeu pe banca lui Inter.

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Inter MilanoSerie Acristi chivu
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Instalarea lui Massimiliano Allegri la Napoli a definitivat lista celor 20 de antrenori care vor activa în prima ligă italiană. Noul sezon aduce nouă schimbări la nivelul băncilor tehnice față de stagiunea precedentă și o orientare clară către antrenorii tineri. Potrivit Mundodeportivo, 11 dintre tehnicieni au sub 50 de ani, trei sunt sub pragul de 40 de ani și doar trei depășesc vârsta de 60 de ani.

Patru nume bifează prima lor experiență ca antrenori principali în Serie A: Domenico Tedesco la Bologna, Rúben Amorim la AC Milan, Alberto Aquilani la Sassuolo și Ignazio Abate la Torino.

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Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano / Foto IMAGO
Cristi Chivu, în finala Coppa Italia / Foto IMAGO
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Cristi Chivu și concurența din campionat

Românul Cristi Chivu rămâne pe banca lui Inter Milano, din postura de campion al ultimei ediții. Tehnicianul român a reușit să redreseze echipa și să se impună în Serie A, devenind primul antrenor străin care cucerește campionatul Italiei după portughezul Jose Mourinho.

În noul sezon, Chivu va avea o concurență puternică. Campionatul păstrează o majoritate de 14 antrenori italieni, dar numărul străinilor a crescut la șase, spaniolul Carlos Cuesta de la Parma fiind cel mai tânăr din campionat (30 de ani).

Printre mutările importante ale verii se numără trecerea lui Maurizio Sarri la Atalanta, numirea lui Gennaro Gattuso la Lazio și sosirea portughezului Rúben Amorim la AC Milan, adus de la Manchester United. La Fiorentina a ajuns Fabio Grosso, în timp ce Ivan Juric a preluat Monza în urma promovării echipei.

Lista completă a antrenorilor din Serie A pentru ediția 2026-2027:

  1. Atalanta: Maurizio Sarri
  2. Bologna: Domenico Tedesco
  3. Cagliari: Fabio Pisacane
  4. Como: Cesc Fabregas
  5. Fiorentina: Fabio Grosso
  6. Frosinone: Massimiliano Alvini
  7. Genoa: Daniele De Rossi
  8. Inter: Cristian Chivu
  9. Juventus: Luciano Spalletti
  10. Lazio: Gennaro Gattuso
  11. Lecce: Eusebio Di Francesco
  12. Milan: Rúben Amorim
  13. Monza: Ivan Juric
  14. Napoli: Massimiliano Allegri
  15. Parma: Carlos Cuesta
  16. Roma: Gian Piero Gasperini
  17. Sassuolo: Alberto Aquilani
  18. Torino: Ignazio Abate
  19. Udinese: Kosta Runjaic
  20. Venezia: Giovanni Stroppa.
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