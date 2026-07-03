Ei sunt antrenorii din Serie A! Cu cine se luptă Cristi Chivu pentru un nou titlu

Instalarea lui Massimiliano Allegri la Napoli a definitivat lista celor 20 de antrenori care vor activa în prima ligă italiană. Noul sezon aduce nouă schimbări la nivelul băncilor tehnice față de stagiunea precedentă și o orientare clară către antrenorii tineri. Potrivit Mundodeportivo, 11 dintre tehnicieni au sub 50 de ani, trei sunt sub pragul de 40 de ani și doar trei depășesc vârsta de 60 de ani.

Patru nume bifează prima lor experiență ca antrenori principali în Serie A: Domenico Tedesco la Bologna, Rúben Amorim la AC Milan, Alberto Aquilani la Sassuolo și Ignazio Abate la Torino.