VIDEO EXCLUSIV Florin Prunea a dat ”sentința” după una dintre cele mai interesante reveniri din Superliga: ”Riscant!”

Florin Prunea a dat ”sentința” după una dintre cele mai interesante reveniri din Superliga: ”Riscant!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cluburile din Superliga se întăresc înainte de startul noului sezon.

TAGS:
Florin PruneaRazvan SavaUniversitatea CraiovaU ClujUniversitatea ClujFCSB
Din articol

În exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, Florin Prunea a analizat ultimele mutări din Superliga României.

Florin Prunea: ”Transferul lui Răzvan Sava este riscant!”

  • Sava
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

În opinia fostului portar al Generației de Aur, Universitatea Craiova are un atu având în vedere că lotul oltenilor nu a suferit, cel puțin până în momentul de față, mari modificări.

Prunea crede însă că transferul lui Răzvan Sava nu a fost unul chiar inspirat, având în vedere că la formația din Bănie sunt deja Laurențiu Popescu și Pavlo Isenko, doi dintre cei mai buni portari din sezonul trecut din campionat. 

E cel mai mare avantaj (n.r. faptul că Universitatea Craiova nu schimbă foarte mult lotul), pentru că, în momentul în care nu aduci decât doi-trei jucători, sunt convins că ei vor aduce jucători de calitate, nu doar la număr. În momentul de față, Universitatea Craiova va fi foarte greu de învins, e principala favorită. (...)

E un transfer riscant, aș spune eu, pentru că în momentul de față mi-e greu să cred că Popescu poate fi scos din poartă. Este eroul Craiovei, este eroul care a adus Cupa, plus în campionat. Când vii de la Udinese în România, oricum este un pas înapoi, asta este clar, dar să stai pe bancă... E un transfer riscant, nu va fi simplu pentru el. Isenko va reveni și el. Acolo va fi o luptă acerbă pe postul de portar”, a spus Florin Prunea pentru PRO TV și Sport.ro.

Fostul mare portar crede că FCSB trebuie să înceapă să miște pe piața de transferuri, după ce roș-albaștrii și-au pierdut căpitanul, pe Darius Olaru. 

În schimb, despre U Cluj, Prunea a spus că are cea mai bună campanie de achiziție din Superliga până în momentul de față.

FCSB pierde, l-a pierdut pe Olaru. Cu Tănase nu se știe, eu cred că având o relație specială cu patronul, lucrurile se vor rezolva și va semna. 

U Cluj s-a mișcat cel mai bine. A plecat Gertmonas, au adus jucători de echipă națională, portarul cipriot. Ștefănescu e un jucător care vine și îți joacă, cred că și Alibek de la CFR e un transfer bun, plus fundașul central de la UTA. Cred că U Cluj s-a mișcat cel mai bine”, a adăugat Prunea.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO
Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Anunț neașteptat despre Vladislav Blănuță: ”A ajuns în cantonamentul echipei!”
Anunț neașteptat despre Vladislav Blănuță: ”A ajuns în cantonamentul echipei!”
Cristi Chivu forțează transferul unui star de 40.000.000 € din Premier League! Inter se bate cu rivala din Serie A
Cristi Chivu forțează transferul unui star de 40.000.000 € din Premier League! Inter se bate cu rivala din Serie A
S-au încheiat grupele, iar supercomputerul Opta anunță marea favorită la câștigarea Cupei Mondiale
S-au încheiat grupele, iar supercomputerul Opta anunță marea favorită la câștigarea Cupei Mondiale
Dinamo a mai rezolvat un transfer: „Bine ai venit!”
Dinamo a mai rezolvat un transfer: „Bine ai venit!”
Fața la Joc, în direct la PRO TV și VOYO, de la 13:00! Ana Maria Barnoschi și Lucian Ghimiși sunt invitații
Fața la Joc, în direct la PRO TV și VOYO, de la 13:00! Ana Maria Barnoschi și Lucian Ghimiși sunt invitații
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Cu ce se ocupă astăzi bruneta care l-a scos din minți pe Gigi Becali

Cu ce se ocupă astăzi bruneta care l-a scos din minți pe Gigi Becali

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! PATRU staruri stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! PATRU staruri stau la pândă

David Popovici, evoluție istorică ACUM la Settecolli! Timpul „Rachetei României” la 100 m liber

David Popovici, evoluție istorică ACUM la Settecolli! Timpul „Rachetei României” la 100 m liber

Istvan Kovacs, imagini de pus în ramă: românul, martor la istoria scrisă de Leo Messi în Iordania - Argentina

Istvan Kovacs, imagini de pus în ramă: românul, martor la istoria scrisă de Leo Messi în Iordania - Argentina

Omul momentului la FCSB e OUT!

Omul momentului la FCSB e OUT!



Recomandarile redactiei
Anunț neașteptat despre Vladislav Blănuță: ”A ajuns în cantonamentul echipei!”
Anunț neașteptat despre Vladislav Blănuță: ”A ajuns în cantonamentul echipei!”
Cristi Chivu forțează transferul unui star de 40.000.000 € din Premier League! Inter se bate cu rivala din Serie A
Cristi Chivu forțează transferul unui star de 40.000.000 € din Premier League! Inter se bate cu rivala din Serie A
S-au încheiat grupele, iar supercomputerul Opta anunță marea favorită la câștigarea Cupei Mondiale
S-au încheiat grupele, iar supercomputerul Opta anunță marea favorită la câștigarea Cupei Mondiale
Dinamo a mai rezolvat un transfer: „Bine ai venit!”
Dinamo a mai rezolvat un transfer: „Bine ai venit!”
Florin Tănase a plecat azi din România: "S-a terminat! Domnul Becali nu a spus și asta"
Florin Tănase a plecat azi din România: "S-a terminat! Domnul Becali nu a spus și asta"
Alte subiecte de interes
Florin Prunea și Ilie Dumitrescu au dat verdictul după eliminarea lui Darius Olaru din meciul FCSB - Poli Iași: ”Nu pot să înțeleg!” / ”Păcat”
Florin Prunea și Ilie Dumitrescu au dat verdictul după eliminarea lui Darius Olaru din meciul FCSB - Poli Iași: ”Nu pot să înțeleg!” / ”Păcat”
Fotbalistul care l-a impresionat pe Florin Prunea la Sepsi - Dinamo: ”Când a intrat, nu au mai fost probleme!”
Fotbalistul care l-a impresionat pe Florin Prunea la Sepsi - Dinamo: ”Când a intrat, nu au mai fost probleme!”
Răzvan Sava a ajuns la noua echipă! Când va fi prezentat oficial portarul vândut de CFR Cluj cu 2,5 milioane de euro
Răzvan Sava a ajuns la noua echipă! Când va fi prezentat oficial portarul vândut de CFR Cluj cu 2,5 milioane de euro
Se face transferul lui Răzvan Sava la Udinese! Toate detaliile
Se face transferul lui Răzvan Sava la Udinese! Toate detaliile
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
CITESTE SI
Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO

stirileprotv Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Caniculă extremă în România. Cod roșu, portocaliu și galben în mai multe regiuni. Temperaturile urcă până la 40 de grade

stirileprotv Caniculă extremă în România. Cod roșu, portocaliu și galben în mai multe regiuni. Temperaturile urcă până la 40 de grade

Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete

stirileprotv Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!