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În opinia fostului portar al Generației de Aur, Universitatea Craiova are un atu având în vedere că lotul oltenilor nu a suferit, cel puțin până în momentul de față, mari modificări.

Prunea crede însă că transferul lui Răzvan Sava nu a fost unul chiar inspirat, având în vedere că la formația din Bănie sunt deja Laurențiu Popescu și Pavlo Isenko, doi dintre cei mai buni portari din sezonul trecut din campionat.

”E cel mai mare avantaj (n.r. faptul că Universitatea Craiova nu schimbă foarte mult lotul), pentru că, în momentul în care nu aduci decât doi-trei jucători, sunt convins că ei vor aduce jucători de calitate, nu doar la număr. În momentul de față, Universitatea Craiova va fi foarte greu de învins, e principala favorită. (...)

E un transfer riscant, aș spune eu, pentru că în momentul de față mi-e greu să cred că Popescu poate fi scos din poartă. Este eroul Craiovei, este eroul care a adus Cupa, plus în campionat. Când vii de la Udinese în România, oricum este un pas înapoi, asta este clar, dar să stai pe bancă... E un transfer riscant, nu va fi simplu pentru el. Isenko va reveni și el. Acolo va fi o luptă acerbă pe postul de portar”, a spus Florin Prunea pentru PRO TV și Sport.ro.

Fostul mare portar crede că FCSB trebuie să înceapă să miște pe piața de transferuri, după ce roș-albaștrii și-au pierdut căpitanul, pe Darius Olaru.

În schimb, despre U Cluj, Prunea a spus că are cea mai bună campanie de achiziție din Superliga până în momentul de față.

”FCSB pierde, l-a pierdut pe Olaru. Cu Tănase nu se știe, eu cred că având o relație specială cu patronul, lucrurile se vor rezolva și va semna.

U Cluj s-a mișcat cel mai bine. A plecat Gertmonas, au adus jucători de echipă națională, portarul cipriot. Ștefănescu e un jucător care vine și îți joacă, cred că și Alibek de la CFR e un transfer bun, plus fundașul central de la UTA. Cred că U Cluj s-a mișcat cel mai bine”, a adăugat Prunea.