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Eșecul lui Dinamo a stârnit furia lui Nicolescu! Președintele critică tinerii și anunță mutări noi, dar și o plecare

Dinamo a pierdut cu 1-3 amicalul contra polonezilor de la Motor Lublin, rezultat care a atras o reacție fermă din partea președintelui Andrei Nicolescu.

Formația antrenată de Nuno Campos a deschis scorul prin Alex Pop, însă a cedat inițiativa pe parcursul reprizei secunde, fiind întoarsă până la final. Această cădere a fost taxată de conducerea echipei, Andrei Nicolescu exprimându-și nemulțumirea față de modul în care jucătorii de perspectivă au tratat șansa de a se remarca pe teren.

„O primă repriză controlată, în care am avut câteva ocazii. În a doua repriză au intrat foarte mulţi copii. M-a deranjat un pic atitudinea multora dintre ei pentru că aşteaptă un an să ajungă din nou la Dinamo şi când ajung, ori se supără unii pe alţii, ori nu se concentrează. Pentru foarte mulţi dintre ei era un moment în care trebuiau să demonstreze că au calitatea să rămână în lotul lui Dinamo pentru sezonul viitor. Deciziile nu sunt ale mele, e o perioadă de rodaj a antrenorului şi îşi va trage concluziile după cantonament”, a spus Andrei Nicolescu, la PrimaSport.

Potrivit președintelui alb-roșiilor, campania de achiziții este în plină desfășurare, clubul căutând de urgență soluții pentru compartimentele defensiv și ofensiv. Pe lângă integrarea noului portar, Bellaarouch, oficialul a transmis că echipa se va despărți de titularul dintre buturi.

„Portar nou, pentru că îşi doreşte foarte mult să joace cu un portar care are joc de picior foarte bun. Din perspectiva asta, îl consideră ideal. Epassy nu cred că va rămâne. Acum începem să avem discuţii despre opţiuni. Ne mai dorim încă un fundaş central. A venit acum pentru că ne trebuie deja concurenţă acolo şi mai avem o ţintă pentru fundaş central. La începutul acestei perioade, jucătorii pe care îi dorim sunt încă pe plajă. Abia şi-au început vacanţa. Iar cluburile de la care dorim să îi luăm nu au deschis birourile. Ne mai dorim mijlocaşi centrali, doi atacanţi şi un fundaş lateral. În seara asta a venit cineva în cantonament. Mâine probabil se va face anunţul. Mâine mai soseşte cineva în cantonament. Unul român, unul străin acum, restul sunt ţinte cu jucători străini. Uşor, uşor se lucrează şi va fi definitivat lotul, în acord cu ce îşi doreşte şi noul antrenor”, a detaliat Nicolescu.

Foto: Sport Pictures