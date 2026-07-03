Roș-albaștrii l-au transferat în această vară doar pe fundașul lateral francez Ronny Labonne, iar tratativele cu fotbaliștii par să meargă anevoios pentru echipa patronată de Gigi Becali.

Mihai Stoica: ”<<Mă urc în mașină și vin 700 de kilometri!>> Niciun răspuns!”

Patronul de la FCSB a dezvăluit joi seară că negocierile purtate cu atacantul de un milion de euro cu care FCSB era aproape de un acord au picat definitiv, după ce o persoană misterioasă l-ar fi contactat personal pe fotbalist și i-ar fi spus să nu semneze cu fosta campioană a României.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a confirmat relatarea lui Gigi Becali, însă este de părere că negocierile au picat mai degrabă din cauza agenților, decât din cauza persoanei misterioase despre care vorbea finanțatorul roș-albaștrilor.

Oficialul lui FCSB crede că, dacă agenții și-ar fi dorit ca fotbalistul să ajungă la FCSB, acest lucru s-ar fi întâmplat indiferent de ceea ce ar fi spus persoana în cauză, mai ales că FCSB ajunsese anterior și la un acord cu clubul de care aparținea fotbalistul. De altfel, Mihai Stoica spune că nu este vorba despre un caz singular în această perioadă de mercato.

Mihai Stoica le-a propus jucătorilor respectivi să se întâlnească personal cu aceștia pentru a le prezenta proiectul, însă nu a primit niciun răspuns din partea acestora.

”E logic ca suporterii să fie nemulțumiți, doar că să nu creadă că nu ne ocupăm. Încărcare mai mare ca acum nu am avut niciodată. Ca niciodată, am avut niște eșecuri în negocieri, am ajuns să dăm sumele pe care le-au cerut agenții pentru jucătorii respectivi, fiind înțeleși și cu cluburile. După aia nu au mai răspuns.

După aia să aud că cineva a luat legătura, le-a spus: <<Domn-le, în România e altceva, în România nu este safe>>. Nu știu dacă e ziarist, nici nu știu ce să bănuiesc, cineva a intervenit. Ideea e că asta contează prea puțin. Dacă jucătorul își dorea să vină, dacă agenții îl lăsau să vină, nu mai conta, oricine poate să spună orice.

Nu prea cred că mai sunt șanse să se răzgândească. Ieri le-am spus: <<Uite, am 700 de kilometri, mă urc în mașină și vin, pentru că vreau să vă expun în detaliu proiectul>>. Niciun răspuns. E ok, nu se poate, nu se poate”, a spus Mihai Stoica pentru Prima Sport.