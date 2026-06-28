Dinamo a realizat cinci mutări în această vară. Martin Pascual și Alaa Bellaarouch și tinerii Adriano Manole, Ianis Doană și Răzvan Radu, iar duminică a oficializat transferul altui jucător de viitor.

Este vorba despre Ștefan Opriș, care a fost adus de la ”U” Cluj și a semnat cu Dinamo un contract valabil până în 2029.

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Dinamo a anunțat transferul lui Ștefan Opriș

„Câinii” continuă să aducă jucători cu potențial, iar Ștefan Opriș a impresionat în stagiunea trecută din liga secundă.

Fundașul dreapta se va lupta pe post cu Maxime Sivis, titularul din stagiunea trecută pe postul respectiv.

„Bine ai venit, Ștefan Opriș!

Ne bucurăm să anunțăm un nou transfer pentru echipa noastră!

Tânărul Ștefan Opriș este ultimul sosit în lotul condus de Nuno Campos și s-a alăturat echipei în cantonamentul din Kielce.

Noul nostru fundaș dreapta a evoluat în sezonul trecut la Poli Iași, formație pentru care a bifat un număr de 26 de meciuri la nivelul ligii secunde, timp în care a oferit un total de 3 pase decisive.

În vârstă de 19 ani, Ștefan a semnat un contract valabil pe o perioadă de trei ani, până la 30.06.2029 cu opțiune de prelungire din partea clubului pe încă două sezoane competiționale, până la 30.06.2031.

Îi dorim mult succes în tricoul echipei noastre și cât mai multe realizări în alb și roșu!”, a scris Dinamo București pe pagina oficială de Facebook.

200.000 de euro este cota lui Ștefan Opriș, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.