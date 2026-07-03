Portughezii au descris într-un singur cuvânt meciul cu Croația: ”E cel mai potrivit, altul nu există”

Cele două naționale s-au întâlnit la Toronto, pe ”BMO Field”, în ”16”-imile Campionatului Mondial din 2026. Portugalia a obținut accederea în optimi după un final nebun.

Ivan Perisic a deschis scorul în minutul 53, apoi Cristiano Ronaldo a avut o reușită anulată după o oră de joc. Lusitanul a reușit în cele din urmă să restabilească egalitatea în minutul 68.

Pe urmă, croații au avut și ei un gol anulat de VAR (Sucic, 81'), iar portughezii au dus scorul la 2-1 în minutul 90+4, prin Goncalo Ramos, în cele din urmă.

Cu trei minute peste minutele adiționale, zece la număr afișate la margine la finalul timpului regulamentar, Gvardiol a semnat egalarea uluitoare, dar VAR-ul a intervenit din nou și a fost anulat golul croatului.

Pentru cum s-a desfășurat finalul meciului, jurnaliștii portughezi de la publicația abola.pt au găsit unicul cuvânt: ”Incredibil!”.

”Este cel mai potrivit cuvânt pentru a descrie acest final. Portugalia s-a apărat foarte slab, Diogo Costa a avut parade extraordinare, iar în atac, cei doi atacanți au fost decisivi!

Mai întâi, Cristiano Ronaldo a marcat al 976-lea gol al carierei din penalty, apoi Goncalo Ramos, după o pasă fabuloasă a lui Rafael Leão, a decis meciul în minutul 90+4! Dar asta nu a fost tot!

După ce Ivan Perisic a deschis scorul în minutul 53, Gvardiol a egalat în minutul 90+13, însă PaSalic, cel care a oferit pasa decisivă, se afla în offside. Anterior, lui Ronaldo și lui Sučić le-au fost anulate, de asemenea, goluri”, au mai scris lusitanii.

Lotul Portugaliei la CM 2026

PORTARI: Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP).

FUNDAȘI: Nelson Semedo (Fenerbahce), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica), Diogo Dalot (Manchester United), Renato Veiga (Villarreal), Goncalo Inacio (Sporting CP), Joao Cancelo (Barcelona), Samu Costa (Mallorca), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain).

MIJLOCAȘI: Matheus Nunes (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Ruben Neves (Al-Hilal), Vitinha (Paris Saint-Germain).

ATACANȚI: Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain), Joao Felix (Al-Nassr), Francisco Trincao (Sporting CP), Rafael Leao (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Francisco Conceicao (Juventus).

Lotul Croației la CM 2026

PORTARI: Dominik Livakovic (GNK Dinamo Zagreb), Ivor Pandur (Hull City), Dominik Kotarski (FC Copenhaga).

FUNDAȘI: Josip Stanisic (Bayern Munchen), Marin Pongracic (ACF Fiorentina), Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Kristijan Jakic (FC Augsburg), Luka Vuskovic (Hamburger SV), Martin Erlic (Midtjylland).

MIJLOCAȘI: Nikola Moro (Bologna), Mateo Kovacic (Manchester City), Luka Modric (AC Milan), Nikola Vlasic (Torino), Mario Pasalic (Atalanta), Martin Baturina (Como), Petar Sucic (Inter Milano), Toni Fruk (HNK Rijeka), Luka Sucic (Real Sociedad).

ATACANȚI: Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Ivan Perisic (PSV Eindhoven), Igor Matanovic (SC Freiburg), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (FC Dallas).