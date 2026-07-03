GALERIE FOTO A ajuns de nerecunoscut! John Cena, idolul copiilor din anii 2000, transformare radicală

A ajuns de nerecunoscut! John Cena, idolul copiilor din anii 2000, transformare radicală Alte sporturi
SPORT.RO
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John Cena, unul dintre idolii copiilor de la începutul anilor 2000, a ajuns la 49 de ani și a trecut printr-o transformare fizică uimitoare. 

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Din articol

Vedeta WWE a renunțat la wrestling și a început o carieră în actorie, iar lui John Cena pare să îi meargă foarte bine în plan profesional. 

John Cena a ajuns de nerecunoscut

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Cu toate acestea, rapperul a avut parte și de o mulțime de greutăți în parcursul său. Starul a fost identificat în două rânduri cu cancer de piele, însă a urmat tratament, iar Cena pare că s-a însănătoșit. 

Totuși, transformarea de la ”culturistul” de la începutul anilor 2000 este dramatică. John Cena a slăbit multe kilograme, chiar dacă, în continuare, este ”pachet” de mușchi. 

Mai mult, recent, John Cena și-a uimit fanii cu o frizură atipică. Wrestler-ul devenit actor a renunțat la frizura militară și s-a ras complet pe cap. Se pare, însă, că nu este vorba despre o transformare permanentă de look, ci de faptul că starul va fi supus unei intervenții chirurgicale de implant de păr. 

Pentru John Cena, este a doua intervenție de acest fel. Primul implant de păr prin care a trecut John Cena a fost în 2025.

A doua rundă a tratamentului FUE, iar de această dată am mers până la capăt pentru a obține cele mai bune rezultate posibile. Mulțumesc lui Ken Anderson și întregii echipe de la Anderson Center for Hair pentru că m-au însoțit în această călătorie”, a scris John Cena pe rețelele sociale în dreptul unei fotografii în care apare alături de chirurgul care l-a operat.

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