GALERIE FOTO Dramatism uriaș în Portugalia - Croația: FIFA a venit cu un comunicat după golul anulat din minutul 90+13

Dramatism uriaș în Portugalia - Croația: FIFA a venit cu un comunicat după golul anulat din minutul 90+13 CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Portugalia a învins dramatic Croația, scor 2-1, și s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale.

TAGS:
PortugaliaCroatiaJosko GvardiolIgor Matanovic
Din articol

Meciul de la Toronto a avut nu mai puțin de trei goluri anulate, unul Portugaliei și două Croației. Cea mai controversată fază s-a produs în minutul 90+13, când echipa lui Zlatko Dalic a înscris pentru 2-2 prin Josko Gvardiol, însă bucuria a fost ștearsă rapid.

De ce s-a anulat golul Croației din minutul 90+13 al meciului cu Portugalia

La analiza VAR, s-a observat că Mario Pasalic se afla în poziție de ofsaid înainte de gol. Poziția de ofsaid s-a activat după o atingere foarte fină cu capul a lui Igor Matanovic, care a putut fi detectată doar de senzorii aflați în mingea Trionda.

Mulți dintre cei care au văzut partida nu au înțeles de ce golul a fost anulat, Matanovic părând că nu atinge mingea. FIFA a emis un comunicat la scurt timp după finalul jocului pentru a explica situația.

"Conform datelor furnizate de tehnologia Connected Ball Technology, integrată în mingea oficială a Adidas, Trionda, folosită la Cupa Mondială, s-a demonstrat că jucătorul Croației cu numărul 20, Igor Matanovic, a atins mingea în faza premergătoare golului împotriva Portugaliei. Acest lucru i-a permis arbitrului să stabilească în mod corect existența unei poziții de ofsaid și să anuleze golul.

Senzorii IMU integrați în mingea Trionda sunt capabili să detecteze chiar și cele mai fine atingeri ale mingii. Aceste contacte sunt afișate telespectatorilor în transmisiune sub forma unui 'grafic al bătăilor inimii' și oferă oficialilor un nivel fără precedent de date, permițând luarea unor decizii rapide și precise", a transmis FIFA.

Igor Matanovic: "Am simțit un ușor contact"

La interviul de după joc, Igor Matanovic a recunoscut că a simțit o ușoară atingere la faza din minutul 90+13.

"Sincer, cred că am simțit un ușor contact între minge și părul meu. L-am întrebat pe arbitru pentru că nu eram convins dacă am atins-o. Mi-a spus că există un senzor în minge, care a detectat contactul, deci a fost ofsaid", a spus Matanovic, potrivit A Bola.

Portugalia va înfrunta Spania în optimile de finală de la Cupa Mondială. Meciul se va disputa luni seară, de la ora 22:00.

  • Portugalia croatia 4
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei
Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei
ULTIMELE STIRI
Argentina - Capul Verde, sâmbătă, de la 1:00. Messi, față în față cu revelația Campionatului Mondial
Argentina - Capul Verde, sâmbătă, de la 1:00. Messi, față în față cu revelația Campionatului Mondial
Jurgen Klopp a luat decizia: e gata să semneze!
Jurgen Klopp a luat decizia: e gata să semneze!
Julian Nagelsmann n-a mai rezistat! OUT de la naționala Germaniei
Julian Nagelsmann n-a mai rezistat! OUT de la naționala Germaniei
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi
Imaginile momentului! Ce a făcut Cristiano Ronaldo, după ce a marcat în Portugalia - Croația 2-1
Imaginile momentului! Ce a făcut Cristiano Ronaldo, după ce a marcat în Portugalia - Croația 2-1
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Florinel Coman și Denis Drăguș au spus „DA” pentru transfer

Florinel Coman și Denis Drăguș au spus „DA” pentru transfer

Lovitură grea pentru FCSB! A venit anunțul: ”Nu este încântat!”

Lovitură grea pentru FCSB! A venit anunțul: ”Nu este încântat!”

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

El este atacantul de 1 milion de euro transferat de FCSB! ”Joacă stânga, dreapta și număr 10, ce vrem noi”

El este atacantul de 1 milion de euro transferat de FCSB! ”Joacă stânga, dreapta și număr 10, ce vrem noi”



Recomandarile redactiei
Julian Nagelsmann n-a mai rezistat! OUT de la naționala Germaniei
Julian Nagelsmann n-a mai rezistat! OUT de la naționala Germaniei
Imaginile momentului! Ce a făcut Cristiano Ronaldo, după ce a marcat în Portugalia - Croația 2-1
Imaginile momentului! Ce a făcut Cristiano Ronaldo, după ce a marcat în Portugalia - Croația 2-1
Proaspăt retrogradată, FC Hermnannstadt este la un pas de desființare!
Proaspăt retrogradată, FC Hermnannstadt este la un pas de desființare!
Dinamo a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu transferul lui Ionuț Nedelcearu: ”De asta depinde”
Dinamo a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu transferul lui Ionuț Nedelcearu: ”De asta depinde”
Reacția lui Cristiano Ronaldo, după ce sora lui i-a anunțat retragerea din fotbal
Reacția lui Cristiano Ronaldo, după ce sora lui i-a anunțat retragerea din fotbal
Alte subiecte de interes
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
"Ar fi un mare șoc în Croația!" Reacția lui Zeljko Kopic după ce a văzut Corvinul - Rijeka
"Ar fi un mare șoc în Croația!" Reacția lui Zeljko Kopic după ce a văzut Corvinul - Rijeka
Dezamăgire după Corvinul - Rijeka 0-0: "Merităm să fim eliminați / Cred că asta e realitatea"
Dezamăgire după Corvinul - Rijeka 0-0: "Merităm să fim eliminați / Cred că asta e realitatea"
Gvardiol a refuzat să bată penalty-ul și să intre în istoria Premier League: "Ce profesionist desăvârșit!"
Gvardiol a refuzat să bată penalty-ul și să intre în istoria Premier League: "Ce profesionist desăvârșit!"
Josko Gvardiol a recidivat! Execuție spectaculoasă în Premier League, Manchester City e lider provizoriu
Josko Gvardiol a recidivat! Execuție spectaculoasă în Premier League, Manchester City e lider provizoriu
CITESTE SI
Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

stirileprotv Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

stirileprotv Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

stirileprotv Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!