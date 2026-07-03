Meciul de la Toronto a avut nu mai puțin de trei goluri anulate, unul Portugaliei și două Croației. Cea mai controversată fază s-a produs în minutul 90+13, când echipa lui Zlatko Dalic a înscris pentru 2-2 prin Josko Gvardiol, însă bucuria a fost ștearsă rapid.

De ce s-a anulat golul Croației din minutul 90+13 al meciului cu Portugalia

La analiza VAR, s-a observat că Mario Pasalic se afla în poziție de ofsaid înainte de gol. Poziția de ofsaid s-a activat după o atingere foarte fină cu capul a lui Igor Matanovic, care a putut fi detectată doar de senzorii aflați în mingea Trionda.

Mulți dintre cei care au văzut partida nu au înțeles de ce golul a fost anulat, Matanovic părând că nu atinge mingea. FIFA a emis un comunicat la scurt timp după finalul jocului pentru a explica situația.

"Conform datelor furnizate de tehnologia Connected Ball Technology, integrată în mingea oficială a Adidas, Trionda, folosită la Cupa Mondială, s-a demonstrat că jucătorul Croației cu numărul 20, Igor Matanovic, a atins mingea în faza premergătoare golului împotriva Portugaliei. Acest lucru i-a permis arbitrului să stabilească în mod corect existența unei poziții de ofsaid și să anuleze golul.

Senzorii IMU integrați în mingea Trionda sunt capabili să detecteze chiar și cele mai fine atingeri ale mingii. Aceste contacte sunt afișate telespectatorilor în transmisiune sub forma unui 'grafic al bătăilor inimii' și oferă oficialilor un nivel fără precedent de date, permițând luarea unor decizii rapide și precise", a transmis FIFA.